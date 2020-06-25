Заняться бизнесом можно будет с 16 лет

Президент России Владимир Путин предложил снизить возрастной порог для подключения к режиму самозанятых с 18 до 16 лет.

С соответствующей инициативой глава государства выступил в ходе обращения к гражданам страны.

«Считаю – и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, – нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет», - заявил президент.

По предварительным оценкам, самозанятыми смогут стать около трёх миллионов молодых россиян, отметил Владимир Путин.

«При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога», - уточнил Владимир Путин.