Заняться бизнесом можно будет с 16 лет
Президент России Владимир Путин предложил снизить возрастной порог для подключения к режиму самозанятых с 18 до 16 лет.
С соответствующей инициативой глава государства выступил в ходе обращения к гражданам страны.
«Считаю – и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, – нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет», - заявил президент.
По предварительным оценкам, самозанятыми смогут стать около трёх миллионов молодых россиян, отметил Владимир Путин.
«При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога», - уточнил Владимир Путин.
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