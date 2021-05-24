Запрягай сани летом: в Челябинске выбирают концепцию главного зимнего городка 2022 года

В Челябинске стартовало голосование за концепцию зимнего городка на площади Революции, который создадут изо льда в 2022-м году.

Опрос горожан, которым небезразлично, что появится в самом сердце южноуральской столицы следующей зимой, будет проводиться на портале «Активный житель 74» до шестого июня.

Вариантов предложено немало, и все по-своему хороши и интересны.

Так, главной темой городка может стать «Время открытий» («Морские легенды», «Вокруг света и обратно») – в честь 500-летия завершения первого кругосветного путешествия Фернандо Магеллана и 150-летия романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней».

Также, на площади Революции могут ожить «Детские сказки» («Елка с любимыми героями», «Новогоднее чудо») – в честь писателей-юбиляров Корнея Чуковского, Льюиса Кэролла, Эдуарда Успенского, Алексея Толстого, , А.Н. Толстому, Алана Милна.

Также предлагается создать в центре Челябинска «Легендарный оркестр» («Новогодние ноты»), посвященный грядущим в 2022-м году юбилеям композиторов Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Сергея Василенко.

Если того захотят челябинцы, то следующей зимой на площади Революции вырастет «Сказочный лес», жить в котором будут герои русских сказок (подсветка у главного фонтана станет продолжение волшебного леса).

Еще одна тема городка - «Бажовские сказы», посвященные, конечно же, Павлу Бажову.

Напомним, прошедшей зимой на главной площади столицы Южного Урала построили «Челябинск космический» - в честь 50-летия первого полета человека, а именно Юрия Гагарина, в космос.