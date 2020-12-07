МРОТ для внебюджетного сектора в Челябинской области в 2021 году вырастет на 5,5%

Зарплата южноуральцев в 2021-2023 годах будет расти быстрее инфляции

В Челябинской области утвердили проект Регионального трехстороннего соглашения между государством, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы.

Соответствующее решение принято на объединенном заседании Челябинской региональной ассоциации работодателей и общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей» (СПП, региональное отделение РСПП), которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.

«Одной из задач для Челябинской области является повышение уровня жизни населения, в том числе вопрос проведения ежегодной индексации зарплаты, - сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. -Пункт об опережающем инфляцию росте зарплат также включен в текст Регионального соглашения».

Президент СПП, член бюро правления Российского Союза промышленников и предпринимателей Виктор Рашников рассказал о текущей экономической ситуации в регионе. По итогам 10 месяцев 2020 года промышленное производство сократилось на 2,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. При этом базовая для южноуральской экономики металлургия продемонстрировала снижение на 11%. В октябре по сравнению с сентябрем объемы металлургического производства выросли на 3,8%. Виктор Рашников выразил надежду, что показатели в промышленном производстве постепенно восстановятся, хотя всё будет зависеть от спроса. С введением ограничительных мер по всему миру, которые стали еще одним барьером наряду с санкционным давлением и ухудшением общей конъюнктуры на рынках металлопродукции, южно-уральским металлургам приходится нелегко. Много будет зависеть от состояния внутреннего рынка, реализации крупных инфраструктурных проектов, а также от продления государственных программ доступной ипотеки.

Как отметил Виктор Рашников, подписанное СПП и главой региона Алексеем Текслером в марте 2020 года дополнительное соглашение по опережающему росту зарплат в целом выполняется. «За восемь месяцев текущего года усреднённая индексация зарплаты на предприятиях СПП составила 4%, а по крупным и средним компаниям – 5,7%. Уровень инфляции в Челябинской области за этот период составил 3,2%», - сообщил Рашников.

На заседании также обсудили меры поддержки экономики региона в период пандемии.

Вице-губернатор Егор Ковальчук отметил, что в связи с угрозой распространения коронавируса на предприятия, на их менеджмент и коллективы легла дополнительная нагрузка. Появились незапланированные расходы, в том числе на СИЗы, подорожали определенные товары и услуги. «Регион принял необходимые решения совместно с Заксобранием для того, чтобы все федеральные меры поддержки были реализованы. Дополнительные региональные меры поддержки были утверждены для пострадавших отраслей, и такая же политика планируется на следующий год», - пояснил Ковальчук.