Завершилась акция памяти детей-жертв войны в Донбассе

С 27 по 28 июля учреждения культуры Южного Урала приняли участие в акции «Мы хотели жить!», приуроченной ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе, и на сутки изменили аватарки своих групп ВКонтакте, на специально разработанный логотип. За основу логотипа был взят памятник, посвященный детям Донбасса в Донецке.

Акцию поддержали около 300 групп и сообществ в социальных сетях ВК, Одноклассники и Telegram. Среди поддержавших организаций: администрации муниципальных районов, районные отделы культуры, учреждения культуры и другие. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

«Акцию поддержало большое количество людей. Это не только учреждения культуры, СМИ, но и жители области. Например, в группе ВК Министерства культуры запись об акции увидели больше 18 тысяч пользователей. А в Telegram-канале министра культуры – более двух с половиной тысяч просмотров», – комментирует первый заместитель министра культуры Челябинской области. Ирина Анфалова-Шишкина.

Записи о дне памяти увидели миллионы жителей Челябинской области. Помимо сообществ, акцию поддержали и простые жители Челябинска и региона, которые также сменили фото своего профиля, даже в мессенджерах.

«Эта тема меня волнует с 2014 года. Сама участвовала в сборах гуманитарной помощи не один раз (для детей из детского дома города Антрацит), в благотворительных концертах, мой сын был ополченцем в ЛНР. Конечно, так страшно, когда погибают дети… Считаю, что такие акции надо обязательно проводить. Это необходимо! Людей надо «тормошить», ведь каждый живёт в своём мирке, а на беды смотрит как кино в ТВ», – делится жительница Челябинска Ирина Белка.

Как говорится в сообщении министерства культуры региона, в этот же день прифронтовом городе Ясиноватая, на площадке у администрации города состоялось возложение цветов в память о погибших детях. В церемонии приняли участие глава администрации г. Ясиноватая, первый заместитель главы по вопросам координации с Челябинской областью и другие.

«Мы почтили память погибших детей Донбасса минутой молчания, возложили цветы и игрушки под звуки взрывов», – рассказывает начальник отдела культуры администрации Ясиноватая Лариса Ищенко.

Возложение цветов и игрушек к стенду с именами погибших детей Донбасса прошло и в Москве. В знак солидарности в московские активисты, волонтеры и небезразличные граждане возложили цветы на Площади Донецкой Народной Республики.