Зеленый Марафон Сбера впервые пройдет в Магнитогорске и нацпарке Таганай

Зеленый Марафон расширяет границы в Челябинской области. В масштабном празднике Сбера можно принять участие, помимо Челябинска, еще в двух районах. Пятого июня присоединиться к забегу жители Южного Урала смогут сразу в трех локациях: парке культуры и отдыха им. Гагарина в Челябинске, экологическом парке в Магнитогорске и национальном парке Таганай.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, в Магнитогорске и нацпарке Таганай участники пробегут дистанцию длиной в 4,2 километра. В Челябинске также будут организованы дополнительные дистанции: для детей, любителей скандинавской ходьбы и людей с особенностями здоровья.

В нацпарке Зеленый Марафон будет проходить совместно с празднованием 30-летия «Таганая». Гостей ждет интересная и разнообразная программа: мастер-классы по народным промыслам, экологические игры и лекции от сотрудников нацпарка, детский аква-грим в эко-тематике, выступление фольк-квартета «Эхари».

В Магнитогорске и Челябинске для участников Зеленого Марафона будут организованы не менее интересные активности – розыгрыши призов, игры, квесты, развлечения для детей и фотозоны.

«Очень здорово, что жители разных районов Челябинской области смогут принять участие в Зеленом Марафоне. Приглашаю всех, кто хочет хорошо провести время на свежем воздухе и сделать вклад в решение экологических проблем. Уверен, Зеленый марафон станет одним из самых ярких событий этого лета», - пригласил южноуральцев Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Чтобы принять участие в мероприятии, можно до 28 мая зарегистрироваться на сайте https://greenmarathon.ru или заполнить анкету прямо на мероприятии.

Регистрируйтесь по ссылке и приходите на забег всей семьей – будет интересно и полезно.