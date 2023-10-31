31.10.2023
Челябинские ученые создали мусоровоз на электродвигателе
31.10.2023
Михаил Скоков проинспектировал центр временного содержания иностранных граждан
31.10.2023
Российские атомщики встретятся в Челябинске на фестивале «АТОМ+»
31.10.2023
В Челябинске движение трамваев по улице Чичерина запустят первого ноября
30.10.2023
Алексей Текслер ждет сигналов о проблемах от жителей Златоуста и Чебаркульского района
30.10.2023
Экс-вице-мэр Миасса получил за взятку условный срок
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
27.10.2023
Глава СКР поставил на контроль проверку жалобы о крупной незаконной свалке в Челябинске
26.10.2023
Дело о нападении агрессивного водителя на мальчика в Миассе на контроле главы СК России
26.10.2023
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации об издевательствах над челябинскими школьниками
28.09.2023
Дело о гибели Юлии Бакиевой в стенах челябинского «Медеора» заинтересовало Бастрыкина
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023
Экстренное предупреждение для южноуральцев на 29 октября
28.10.2023
В Челябинской области в начале ноября предзимье даст сбой
27.10.2023