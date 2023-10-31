Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей челябинского поселка Шершневские Каменные карьеры.

Как сообщает телеграм-канал Следственного комитета, в средствах массовой информации размещено обращение жителей данного поселка, где они жалуются на то, что «лишены общественного транспорта и уличного освещения в связи с тем, что некая фирма зарегистрировала право собственности на поселок, а дома и земли продавались и покупались вместе с людьми».

По данному факту следственные органы СУ СК России по Челябинской области проводят проверку.

Александр Бастрыкин ждет от исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления СКР Алексея Колбасина отчета о ходе процессуальной проверки и установленных при ее проведении обстоятельствах.