06.08.2023
В кафе Челябинска ревнивец из Средней Азии напал с ножом на горожанку
05.08.2023
В Челябинске загорелся дворец спорта «Юность» с детьми внутри
05.08.2023
Жилой дом облисполкома на площади Революции в Челябинске частично оштукатурен
05.08.2023
Житель Коркино хотел порадовать друга в изоляторе каннабисом в тюбиках из-под зубной пасты
04.08.2023
В Златоусте продолжают очищать от донных отложений городской пруд на реке Ай
04.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 5 и 6 августа (18+)
Железнодорожники Челябинской области принимают поздравления с профессиональным праздником
11.07.2022
В Челябинске в честь Дня железнодорожника пройдет благотворительный забег
30.07.2021
Лучшим работникам ЮУЖД в Челябинской области вручили корпоративные и региональные награды
20.09.2019
Авиаторы и железнодорожники попадут под гильотину реформ Медведева
06.08.2018
Работники стальных артерий ММК отметили профессиональный праздник
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023