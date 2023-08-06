Железнодорожники Челябинской области принимают поздравления с профессиональным праздником

Челябинская область сегодня, шестого августа, вместе со всей Россией отмечает День железнодорожника.

С профессиональным праздником работников железной дороги поздравила глава южноуральской столицы Наталья Котова.

«За плечами российских железных дорог - огромная история. Они крепко связывают самые отдаленные территории нашей страны и формируют стабильные социально-экономические связи, обеспечивая своевременную доставку грузов, комфортную и безопасную перевозку пассажиров», - отметила мэр Челябинска.

Наталья Котова подчеркнула, что вся работа этой сложной системы держится на профессиональных кадрах - машинистах и проводниках, путевых и ремонтных работниках, администраторах, менеджерах и сотрудниках вокзалов.

«В этот праздник примите слова искренней благодарности и признательности за ваш каждодневный, такой сложный и ответственный труд. Пусть вам всегда и во всем сопутствует удача, на работе окружают надежные коллеги, а дома ждут любящие и понимающие близкие. Крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в вашем непростом деле», - сказала Наталья Котова.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий по случаю праздничной даты направил поздравление работникам и ветеранам железнодорожного транспорта Южного Урала.

«Дело, которому вы посвятили жизнь, очень значимо. Ваши усилия делают не только безопаснее и комфортнее жизнь граждан, но и способствуют развитию российской экономики. Особую роль железная дорога играет в жизни нашего региона. В начале 20 века Челябинск превратился в крупный промышленный город во многом благодаря появлению железнодорожного сообщения. Сегодня в отрасли трудятся несколько десятков тысяч южноуральцев», – сказал митрополит.

Глава Челябинской митрополии отметил профессионализм и ответственность железнодорожников и пожелал им крепости душевных и телесных сил и помощи Божией в трудах на благо Отечества.