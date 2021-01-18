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Женихи и невесты Челябинской области выбрали первые красивые свадебные даты

В Челябинской области первая «красивая» дата наступившего года – 21.01.2021 – станет днем рождения 155-ти новых семей.

Такое количество заявлений подано влюбленными южноуральцами на эту «зеркальную» дату в территориальные отделы госкомитета по делам ЗАГС региона, работники которых в предстоящий четверг узаконят отношения женихов и невест.

«Для каждой пары, планирующей создать семью, выбор даты бракосочетания имеет важное значение. Хотелось бы, чтобы эта дата была символичной, красивой и несла в себе особенный смысл», - отмечают в госкомитете.

Следующая красивая дата - 12.02.2021 – также привлекла немалый интерес жителей Челябинской области, желающих связать себя узами Гименея: пожениться в этот день хотят 166 влюбленных пар.

Самой популярной «зеркальной» датой для заключения брака на Южном Урале (начиная с 2000-го года) является 08.08.2008, когда было рождено тысяча 32 новые семьи. Этот рекорд не побит до сих пор. Действительно, три восьмерки (а восьмерка, как известно, - это перевернутый символ бесконечности) – самое то для мечтающих всю жизнь прожить вместе и в горе, и в радости.

«Для тех, кто ещё только планирует государственную регистрацию брака в этом году, хотим отметить следующие даты с эффектными комбинациями цифр, которые украсят ваши паспорта: 03.03.2021, 12.03.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 21.05.21, 21.07.21, 12.08.21, 21.08.2021, 09.09.2021, 21.09.2021, 21.10.2021, 11.11.2021», - рассказывают сотрудники госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области.

Кстати, главная дата для женихов и невест, желающих узаконить отношения в наступившем году, - не «зеркальная»: 08.07.2021. Это День семьи, любви и верности.

«Забронировать свою красивую дату для свадебной церемонии в 2021 году можно уже сейчас: дистанционно через Единый портал государственных и муниципальных услуг или обратившись в отделы ЗАГС Челябинской области лично по предварительной телефонной записи», - рассказывают в госкомитете, напоминая, что заявление о заключении брака может быть подано в срок от одного до двенадцати месяцев до дня предполагаемой даты бракосочетания.

В ушедшем 2020-м году в Челябинской области было рождено 18 тысяч 452 новых семьи, в том числе семь тысяч 657 – в Челябинске и две тысячи 581 - в Магнитогорске.