23.11.2021
Привитые южноуральцы получат скидку на билеты в театры, музеи
23.11.2021
В Челябинской области продолжает расти суточная заболеваемость ковидом
23.11.2021
ММК стал лауреатом Национальной премии за реализацию экологической стратегии
23.11.2021
Во втором раунде ватерпольной Евролиги «Уралочке» предстоит сразиться с очень сильными командами
23.11.2021
Доходы по плану: челябинцы планируют бюджет чаще других россиян
23.11.2021
Психологи ЧелГУ проведут гештальт-терапию и научат профайлингу
Жилые дома и социальные объекты в Металлургическом районе остались без тепла
17.11.2021
Администрация Златоуста подключится к проблеме «холодного» дома в «Березовой Роще»
16.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
Замерзающими домами Челябинска займутся прокуратура и госжилинспекция
27.10.2021
Мэрия Миасса ответила жителям Нижнего Атляна, которые пожаловались Текслеру на жизнь без воды
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021