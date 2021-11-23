Жилые дома и социальные объекты в Металлургическом районе остались без тепла

В Металлургическом районе Челябинска сегодня, 23-го ноября, без тепла остались два лечебных учреждения по адресам: Дружбы, 2 и Румянцева, 28, а также 69 многоквартирных и восемь частных домов, четыре детских сада, три учебных заведения по Шоссе Металлургов и Румянцева.

Кроме того, под отключение попали жилые дома в частном секторе по улицам Бородинская, Ушакова, Мира, 2-ой Пятилетки и Полтавской.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, временное ограничение теплоснабжения в «северной зоне» Металлургического района связано с технологическим нарушением на тепловой сети.

На месте работает четыре аварийные бригады МУП «ЧКТС» и восемь единиц техники. По улице Шоссе Металлургов ведется монтаж трубопровода, восстановление теплоснабжения будет осуществлено сегодня в 15 часов.

По улице Румянцева осуществляется прокачка лотка теплотрассы для устранения повреждения. Ожидается, что тепло в дома живущих на ней челябинцев вернется сегодня в шесть часов вечера.

Лечебные заведения должны подключить к теплу в три часа дня.