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Житель Магнитогорска собирает материал для книги о героях Великой Отечественной войны

Фото: 
МО НКО ТОС «Магнитный»
Общество
Сегодня, 15:09
Автор: 
Евгения Александрова

Участник боевых действий в Чечне (вторая кампания), доброволец Донбасса Андрей Савкин проводит в своем родном городе Магнитогорске (Челябинская область) большую работу по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны. 

Эта тема для него - особенная: за Родину отважно сражались деды Андрея Анатольевича (и по материнской, и по отцовской линиям). Поэтому выпускник Уральского государственного университета имени Горького, историк-архивист по специальности, уделяет теме Великой Отечественной особое внимание.

В преддверии 75-летия Победы Андрей Савкин принял участие в первом вечере поэзии "Казачья литературная гостиная", приуроченном к славной дате, где прочитал стихотворение собственного сочинения "Портрет". Его талантливый магнитогорец, увлекающийся словотворчеством, написал в память о своем деде, мамином отце, Константине Васильевиче Казармушкине (14.08.2011 - 06.08.1997), прошедшем через горнило трех войн (Финскую, Халкин-Гол и Великую Отечественную), - артиллеристе 97-го артиллерийского полка, десантнике Учебного батальона 10-й Гвардейской Криворожской Краснознаменной, Ордена Суворова 2-й степени, воздушно-десантной дивизии.

Другое свое стихотворение - "Неизвестный солдат" - Андрей Анатольевич посвятил деду по отцовской линии Андрею Никаноровичу Савкину, бойцу 507-го стрелкового полка 148-й стрелковой дивизии 13-й армии Тимошенко, пропавшему без вести в октябре 1941-го года при защите города Могилева.

В настоящее время Андрей Савкин активно пишет статьи о своих героических предках и их земляках для сайта "Бессмертный полк" (сюда он передал, например, воспоминания - исключительно интересные для нас, потомков, - своего деда Константина Васильевича Казармушкина).

На фото - Константин Васильевич Казармушкин и его внук Андрей Анатольевич Савкин

В будущем Андрей Анатольевич собирается написать об участниках Великой Отечественной войны целую книгу. И обязательно это сделает - материала набралось предостаточно. Поиски новых сведений о советских солдатах историк-архивист из Магнитогорска не прекращает и по сей день.

"Объектами моего поиска являются 276 человек. Это три деда по материнской линии, Казармушкины, дед с отцовской стороны, Андрей Никанорович Савкин, и его земляки - уроженцы Саратовской области", - рассказал агентству "Урал-пресс-информ" магнитогорский историк-архивист.
 

ПОРТРЕТ

На столе портрет стоит.
На меня мой дед глядит.
Три войны прошёл в боях
И остался в дочерях.

Деда нет в живых давно,
Но мы помним всё равно,
Как в атаку он ходил,
Самураев, финнов бил.

Он в окопах зимовал,
Ленинград освобождал.
Под Демянском брал в котёл.
Немцев бил и бой свой вел.

Был силён напор врага,
Операция - долга.
Рамушевский коридор
Ему снился с давних пор.

Там, у Ловати-реки,
Шли бои, так нелегки.
В деревнях шестьсот дворов
Огнём срыты до основ.

Ранен был в живот мой дед –
Нанесли фашисты вред.
В лазарет, затем, попал,
Свои раны зашивал.

В ВДВ потом служить
Дед попал, чтоб фрицев бить.
С парашютом три прыжка
Совершил со всем б/к.

Под Демянск вернулся вновь,
Где лилась десанта кровь.
Пополненье обучал,
Левым флангом наступал.

В Старой Руссе батальон
В землю лёг, но выжил он.
Весь Учбат полег в три дня –
Трое вышли из огня.

Спит десант в земле сырой,
Выдержав свой смертный бой.
Два полка собой прикрыл,
И в бессмертии застыл.

Дед же, раненый, домой
Возвратился в город свой.
И снаряды стал точить,
Чтоб врага быстрей разбить.

Балагуром был мой дед
И в душе оставил след.
Я, как внук его любил.
Сердцу моему он мил.

На столе портрет стоит.
На меня мой дед глядит.
Он Отчизну защитил,
Жизнь достойную прожил!

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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