Житель Магнитогорска собирает материал для книги о героях Великой Отечественной войны

Участник боевых действий в Чечне (вторая кампания), доброволец Донбасса Андрей Савкин проводит в своем родном городе Магнитогорске (Челябинская область) большую работу по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны.

Эта тема для него - особенная: за Родину отважно сражались деды Андрея Анатольевича (и по материнской, и по отцовской линиям). Поэтому выпускник Уральского государственного университета имени Горького, историк-архивист по специальности, уделяет теме Великой Отечественной особое внимание.

В преддверии 75-летия Победы Андрей Савкин принял участие в первом вечере поэзии "Казачья литературная гостиная", приуроченном к славной дате, где прочитал стихотворение собственного сочинения "Портрет". Его талантливый магнитогорец, увлекающийся словотворчеством, написал в память о своем деде, мамином отце, Константине Васильевиче Казармушкине (14.08.2011 - 06.08.1997), прошедшем через горнило трех войн (Финскую, Халкин-Гол и Великую Отечественную), - артиллеристе 97-го артиллерийского полка, десантнике Учебного батальона 10-й Гвардейской Криворожской Краснознаменной, Ордена Суворова 2-й степени, воздушно-десантной дивизии.

Другое свое стихотворение - "Неизвестный солдат" - Андрей Анатольевич посвятил деду по отцовской линии Андрею Никаноровичу Савкину, бойцу 507-го стрелкового полка 148-й стрелковой дивизии 13-й армии Тимошенко, пропавшему без вести в октябре 1941-го года при защите города Могилева.

В настоящее время Андрей Савкин активно пишет статьи о своих героических предках и их земляках для сайта "Бессмертный полк" (сюда он передал, например, воспоминания - исключительно интересные для нас, потомков, - своего деда Константина Васильевича Казармушкина).

На фото - Константин Васильевич Казармушкин и его внук Андрей Анатольевич Савкин

В будущем Андрей Анатольевич собирается написать об участниках Великой Отечественной войны целую книгу. И обязательно это сделает - материала набралось предостаточно. Поиски новых сведений о советских солдатах историк-архивист из Магнитогорска не прекращает и по сей день.

"Объектами моего поиска являются 276 человек. Это три деда по материнской линии, Казармушкины, дед с отцовской стороны, Андрей Никанорович Савкин, и его земляки - уроженцы Саратовской области", - рассказал агентству "Урал-пресс-информ" магнитогорский историк-архивист.



ПОРТРЕТ

На столе портрет стоит.

На меня мой дед глядит.

Три войны прошёл в боях

И остался в дочерях.

Деда нет в живых давно,

Но мы помним всё равно,

Как в атаку он ходил,

Самураев, финнов бил.

Он в окопах зимовал,

Ленинград освобождал.

Под Демянском брал в котёл.

Немцев бил и бой свой вел.

Был силён напор врага,

Операция - долга.

Рамушевский коридор

Ему снился с давних пор.

Там, у Ловати-реки,

Шли бои, так нелегки.

В деревнях шестьсот дворов

Огнём срыты до основ.

Ранен был в живот мой дед –

Нанесли фашисты вред.

В лазарет, затем, попал,

Свои раны зашивал.

В ВДВ потом служить

Дед попал, чтоб фрицев бить.

С парашютом три прыжка

Совершил со всем б/к.

Под Демянск вернулся вновь,

Где лилась десанта кровь.

Пополненье обучал,

Левым флангом наступал.

В Старой Руссе батальон

В землю лёг, но выжил он.

Весь Учбат полег в три дня –

Трое вышли из огня.

Спит десант в земле сырой,

Выдержав свой смертный бой.

Два полка собой прикрыл,

И в бессмертии застыл.

Дед же, раненый, домой

Возвратился в город свой.

И снаряды стал точить,

Чтоб врага быстрей разбить.

Балагуром был мой дед

И в душе оставил след.

Я, как внук его любил.

Сердцу моему он мил.

На столе портрет стоит.

На меня мой дед глядит.

Он Отчизну защитил,

Жизнь достойную прожил!