Жителей Челябинска больше всего волнуют вопросы, связанные с деревьями и дорогами

Жителей Челябинска больше всего волнуют вопросы содержания зеленых насаждений, тема дорожного ремонта и проблемы с перебоями в электро- и водоснабжении.

К такому выводу пришли в мэрии, проанализировав обращения, поступившие от горожан на прошлой неделе.

Как сообщил сегодня, пятого июля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города Валерий Смирнов, за неделю в мэрию поступило 498 обращений (с учетом социальных сетей – тысяча 228). Вышеназванные вопросы стали безусловными лидерами повестки.

По словам заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова, на прошлой неделе было полито четыре тысячи 200 деревьев, 720 кустарников, более четырех с половиной тысяч погонных метров живой изгороди и три с половиной тысячи квадратных метров газонов.

Также Куляшов доложил, что с начала текущего года в Челябинске ямочный ремонт был произведен на общей площади почти 900 квадратных метров.