Жителей Челябинской области приглашают к участию в «Диктанте Победы»

Жителей Челябинской области приглашают к участию в акции «Диктант Победы», которую партия «Единая Россия» проведет 27 апреля в России и более чем в сорока странах мира.

В этом году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков – китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. В этом году площадок «Диктанта Победы» (уже сейчас их число превышает 22 тысячи) больше, чем в предыдущие годы, отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«С каждым годом кратно увеличивается число региональных площадок и количество людей, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте. Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории Отечества, интересна нашим гражданам. А вопросы, которые затрагивают в тестах диктанта, – очень актуальны», – отметил Александр Хинштейн.

Лидерами по количеству площадок являются Ставропольский и Краснодарский края, Московская, Самарская и Тульская области. Более 120 площадок «Диктанта Победы» будет организовано на Донбассе.

«Привлечение жителей новых российских территорий к «Диктанту Победы» принципиально важно. Это будет способствовать изучению ими реальной истории Отечества, а не «истории», изложенной в русофобских учебниках, и сведений, переписанных в интересах украинского режима», – подчеркнул Александр Хинштейн.

«Диктант Победы» пройдет во всех местных отделениях Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», в области уже зарегистрировано 156 площадок. Основной площадкой проведения акции станет Челябинская Детская филармония.

«Диктант Победы» напишут депутаты всех уровней фракции «Единая Россия», координаторы партийных проектов, реализуемых в Челябинской области, представители министерств образования и культуры региона, ветераны, волонтеры и сторонники партии.

«В 2022 году более пяти тысяч южноуральцев написали диктант, а ученица 11 класса Саринской школы Кунашакского района Полина Нигматуллина стала победителем и финалистом международной патриотической акции «Диктант Победы». Она получила награду победителя на торжественной церемонии награждения в Музее Победы на Поклонной горе от Александра Хинштейна», - рассказал член оргкомитета по проведению международной патриотической акции «Диктант Победы» в Челябинской области Владимир Шубин.

Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и пять – по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. В их числе Абхазия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Египет, Индия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Монголия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия.

В этом году впервые к исторической акции присоединится Шри-Ланка.

«Сегодня как никогда важно рассказывать правду о Великой Победе как в нашей стране, так и за ее пределами. На примере Украины и прибалтийских стран мы видим, к чему приводит незнание и искажение истории. «Волонтеры Победы» уже в пятый раз помогут в сопровождении этой акции не только в России, но и в других странах. Мы планируем задействовать около 20 тысяч добровольцев. Также они помогут в проведении «Диктанта Победы» и на территории четырех новых регионов. Важно, что в этом году вопросы будут касаться Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, прорыва Блокады Ленинграда», - рассказала председатель движения «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«Диктант Победы» состоится 27 апреля. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве.