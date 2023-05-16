Жителей и гостей Коркино в парке имени Федько встречают маршалы Победы

Жителей Коркино (Челябинская область) в парке культуры и отдыха имени Федько встречают маршалы Победы – арт-объекты с изображениями и краткой биографией выдающихся военачальников Великой Отечественной войны.

Решение напомнить горожанам о славных советских полководцах, сыгравших важную роль в противостоянии Советского Союза и нацистской Германии, которое 78 лет назад закончилось сокрушительным поражением фашистов-оккупантов, было принято в памятные для России майские даты творческим коллективом клуба имени Горького – при поддержке управления культуры и администрации Коркинского муниципального округа.

Благодаря замечательной инициативе клуба каждый посетитель парка культуры и отдыха имени Федько - и сами коркинцы, и гости города - сможет познакомиться с историей легендарных командиров советской армии – маршалов Победы.

Это Иван Христофорович Баграмян, Георгий Константинович Жуков, Александр Михайлович Василевский, Константин Константинович Рокоссовский, Иван Степанович Конев, Леонид Александрович Говоров, Федор Иванович Толбухин, Родион Яковлевич Малиновский, Кирилл Афанасьевич Мерецков и Андрей Иванович Ерёменко.

«Мы сейчас о них мало говорим, но они - главные победители этой страшной войны. Великие полководцы! Великие люди со стальными нервами, холодным умом и горячим сердцем. Георгий Константинович Жуков и Константин Константинович Рокоссовский – именно эти люди не просто прошли самую кровопролитную в истории человечества войну, но и смогли поставить в ней яркую точку – точку победителей», - отмечают в сообществе МБУ «Клуб имени А.М. Горького» в ВКонтакте.

Сотрудники учреждения приглашают всех жителей и гостей города Коркино посетить парк культуры и отдыха имени Федько вместе с детьми, чтобы отдать дань уважения подвигу легендарных советских маршалов и еще раз напомнить себе, рассказать своим сыновьям и дочерям о том, что мы, жители современной России, являемся потомками великого народа, народа-победителя.