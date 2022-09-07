Жители Бобровки в Троицком районе по утрам не могут добраться на работу и учебу

Жители села Бобровка Троицкого района (Челябинская область) жалуются на проблемы с маршрутными такси, по утрам им с большим трудом приходится добираться до работы и учебных заведений. Селяне просят губернатора помочь им.

«В с. Бобровка Троицкого района большая проблема с маршрутками. Утром невозможно уехать. Как людям добираться до работы и в учебные заведения? Никто не знает, - пишет Екатерина Кондратьева в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!». - Администрации до этого дела нет, все всё знают, но результата нет. Просим Вас разобрать в сложившейся ситуации».

Перевозчик, который работает на данном маршруте пояснил, что маршрут №250 «г. Троицк – п. Бобровка» выполняется согласно свидетельства, выданного министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

«Пятого сентября 2022 года было частичное невыполнение маршрутов в виду незапланированного ремонта подвижного состава, - пояснил перевозчик. – В настоящее время рейсы по маршруту №250 «г. Троицк – п. Бобровка» выполняются согласно расписания, в том числе и с разработанными дополнительными маршрутами».

Перевозчик не уточнил, какие маршруты были введены дополнительно.