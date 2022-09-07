07.09.2022
Мэрия Миасса подала в суд на подрядчика за неисправленные дефекты в сквере «Молодежный»
07.09.2022
Помним всегда
07.09.2022
В Миассе разрушается новый сквер за семь миллионов рублей
07.09.2022
Автобусы 14-го маршрута от ж/д вокзала до Новосинеглазово теперь ходят чаще
07.09.2022
В отношении жителя Копейска возбудили уголовное дело за дискредитацию российской армии
07.09.2022
Худрук танцующего оркестра «Урал-Бенд» из Екатеринбурга болел за «Трактор» - и не зря
Жители Бобровки в Троицком районе по утрам не могут добраться на работу и учебу
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022