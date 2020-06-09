Жители Челябинска до конца недели выберут объекты для благоустройства в новом году

Жители Челябинска определяют общественные пространства, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в 2021 году в рамках федеральной программы "Формирование современной городской среды".

Для столицы Южного Урала это не новый опыт - последние несколько лет горожане традиционно сами выбирают, какие места отдыха привести в порядок, какие - создать. Голосуют за те или иные территории челябинцы на платформе "Активный житель 74".

В настоящее время на этой площадке организован опрос по общественным пространствам на будущий год, продлится он до 14-го июня. Чтобы отдать свой голос за ту или иную территорию, необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг.

Жители Тракторозаводского и Калининского районов Челябинска объекты для благоустройства 2021-го года уже определили. В оставшихся пяти районах сформирован (опять же на основании предложений самих горожан) предварительный перечень территорий. Голосование проходит по всем пяти районам - Центральному, Советскому, Ленинского, Курчатовскому и Металлургическому - одновременно, в едином опросе. Голосовать можно только за один объект в районе.

Например, в Советском районе предлагаются следующие территории для благоустройства: сквер в поселке Локомотивном (на пересечении улица Саблина и Карабанова); прогулочная зона по улице Свободы (на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева); прогулочная зона по улице Пушкина (от проспекта Ленина до улицы Тимирязева); пешеходная зона по улице Орджоникидзе (в районе домов №34,36) и прогулочная зона по внешнему периметру горсада имени Пушкина (на участке от улицы Цвиллинга до улицы Кирова).

В сквере в поселке Локомотивный предлагается планировка территории, обустройство тропиночной сети, озеленение, установка малых архитектурных форм.

Благоустройство общественных пространств на Свободы и Пушкина предполагает идентичный набор действий, а именно выполнение мероприятий по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения, оборудование газонов, тротуаров, установка скамеек и малых архитектурных форм.

Если жители Советского района Челябинска проголосуют за пешеходную зону на Орджоникидзе, то там также планируется выполнение мероприятий по обеспечению доступной среды, а также установка арт-объекта.

Что именно ждет прилегающую к парку Пушкина территорию, если горожане захотят видеть именно ее объектом благоустройства в новом году, на сайте администрации Советского района не уточняется.

Интересно, что голосованием за предложенные территории опрос на площадке "Активный житель 74" не ограничивается - челябинцы могут предлагать и собственные варианты.

Если кому-то хочется увидеть в родном городе новое место для отдыха (будь то парк, сквер, пешеходный бульвар, просто зеленая зона), не указанное в голосовании, необходимо указать его точный адрес и описать, что конкретно там хотелось бы увидеть. Инициатива в данном случае точно не наказуема.

Напомним, в этому году в Челябинске по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" будет благоустроено девять общественных пространств. В настоящее время работы ведутся только на одном объекте - это набережная озера Смолино.