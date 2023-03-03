Жители Челябинска жалуются на появление деревьев-рогаток

Жители Челябинска жалуются на варварскую «расправу» с деревьями в рамках муниципальных контрактов, общественники заявляют о необходимости разработки инструкции по грамотной обрезке.

Жалобы экспертам общественного объединения «Эко-Standart» поступают от жителей Калининского, Тракторозаводского и Курчатовского районов. Отреагировав на сигналы населения, активисты движения выехали на несколько адресов, собственноручно оценив результаты труда недобросовестных, по их словам, подрядчиков. Так, общественники побывали на Свердловском тракте (в сторону ЧВВАКУШа); на Горького, 81; на проспекте Победы, 117; на улице 5 Декабря, 32; на Индивидуальной; в поселке АМЗ.

По информации движения «ЭКО- Standart», в общей сложности в Челябинске появилось свыше двухсот деревьев-рогаток.

По словам руководителя объединения Сергея Ефимова, на данный момент обрезка деревьев в Челябинске не регламентирована отдельным нормативным документом.

«Есть ссылки в муниципальной инструкции и иные документы, но нет никаких четких норм и требований. В результате подрядчики стремятся упростить себе задачу и срезают как могут и сколько могут, не только уродуя тем самым облик города, но и способствуя гибели самих деревьев, зачастую нарушая требования муниципального контракта», - заявил Сергей Ефимов.

По мнению экспертов движения, проводимая обрезка губительна для деревьев: из-за столь больших спилов деревья гниют, так обработка осуществляется некачественная. В результате молодые ветви начинают расти из коры и не крепятся к стволу - таким образом, растения оказываются обречены на медленную смерть.

«Во многих городах имеются инструкции, разработанные специалистами, которые четко определяют, что, как, чем, в каких объемах можно обрезать и как обрабатывать. К сожалению, без внедрения таких требований недобросовестные подрядчики продолжат работать некачественно, что будет приводить к гибели деревьев и вызывать негатив у жителей», - отметил общественник.

Представители движения «ЭКО- Standart» предлагают администрации Челябинска совместно с экспертным сообществом разработать специализированную инструкцию по грамотной обрезке деревьев в городе и в последующем рекомендовать документ к использованию районным администрациям при заключении соответствующих контрактов.

Агентство «Урал-пресс-информ» направило запрос в администрацию Челябинска с просьбой прокомментировать ситуацию с обрезкой деревьев.