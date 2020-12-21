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Жители Челябинской области не готовы делать прививку от COVID

Большинство жителей Челябинской области (60%) считают, что не следует делать прививку от COVID-19 до испытания вакцины и подтверждения ее эффективности. И только 18% согласны поставить укол от коронавируса.

Опрос среди соискателей провела служба исследований российской онлайн-платформы hh.ru. По данным портала, не испытывают уверенности в безопасности вакцины представители науки и образования. Положительно к прививке относится рабочий персонал.

По данным опроса, в большинстве случаев тестирование проводят компании, и только 13% организаций принуждает сотрудников делать исследование за свой счет.

«26% респондентов из Челябинской области предпочтут привиться от COVID-19 российской вакциной, 22% - зарубежной, если в следующем году появится такая возможность (при условии, что вакцина уже пройдет все испытания, а эффективность подтвердится). 18% сообщили, что не будут делать прививку вовсе, остальные пока не определились», - привели данные опроса в пресс-службе Head Hunter Урал.

От прививки чаще всего отказываются административный персонал и банковские служащие. Российскую не против поставить представители сферы безопасности и рабочие, а зарубежную – сотрудники IT-сферы и маркетологи.

Добавим, что 69% населения Челябинской области не готовы сделать прививку от ковида, чтобы выйти на работу. И только 20% южноуральцев, которые работают дома, готовы испытать вакцину, чтобы ходить в офис.

Напомним, в Челябинскую область поступила третья крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак». На Областной аптечный склад доставили одну тысячу доз препарата. Вакцину распределят между медицинскими организациями в муниципальных образованиях региона. Вакцина из этой партии также будет направлена в закрытые муниципальные образования (ЗАТО), которые подчиняются федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).