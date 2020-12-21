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В Челябинскую область поступила третья крупная партия вакцины от ковида

В Челябинскую область поступила третья крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, на Областной аптечный склад доставили одну тысячу доз препарата, что на 700 доз больше ожидаемого количества. При транспортировке были соблюдены все необходимые правила.

Вакцина распределяется между медицинскими организациями в муниципальных образованиях региона. Вакцина из этой партии также будет направлена в закрытые муниципальные образования (ЗАТО), которые подчиняются федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).

На сегодня уже сформированы списки тех, кто будет проходить вакцинацию. Их предварительно оповестят и заранее пригласят в медучреждение. Все перед прививкой сдадут бесплатно тест на антитела (если антитела обнаружится, то прививка не ставится и приглашается другой человек из списка). Кроме того, все вакцинируемых осматривает терапевт перед прививкой.

В первую очередь прививки от коронавируса получают медицинские и социальные работники, волонтеры, сотрудники полиции, школьные учителя, преподаватели вузов и ссузов, которые, постоянно контактируя с людьми, находятся сегодня в самой большой опасности заражения.

Напомним, первая пробная партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») - 42 дозы - поступила в Челябинскую область в сентябре 2020 года. Она разработана совместно российским национальным научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Николая Гамалеи и научно-исследовательским институтом микробиологии министерства обороны РФ.

В рамках второго этапа вакцинации в регион должно было поступить три тысячи доз вакцины от коронавируса. Первая крупная партия вакцины от коронавируса - 1000 единиц - была доставлена в начале декабря. Вторая партия – 1700 доз – прибыла в область в середине декабря.

В октябре была зарегистрирована вторая вакцина «ЭпиВакКорона», которую разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Кольцово, Новосибирск).

Разработкой третьей вакцины занимается федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова (Москва).