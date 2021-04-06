Жители Челябинской области все чаще расстаются с холостяцкой жизнью

Жители Челябинской области все чаще расстаются с холостяцкой жизнью.

Так, в первом квартале 2021-го года в регионе было создано четыре тысячи 36 новых семей, тогда как за первые три месяца 2020-го года всего три тысячи 713 (то есть на 323 семьи меньше). Число желающих сочетаться законным браком южноуральцев выросло в текущем году на восемь процентов.

Радостную статистику опубликовал госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области, напомнивший также об увеличении показателей рождаемости.

Если в первом квартале 2020-го года на свет появились восемь тысяч 44 малыша, то за такой же период этого - восемь тысяч 272 новорожденных (рост составил два с половиной процента).

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», у 117-ти южноуральских мам в текущем году родились двойняшки.