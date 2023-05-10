Жители четырех районов Челябинска могут увидеть в своих квартирах «цветную» воду

Жителей четырех районов Челябинска - Центрального, Ленинского, Тракторозаводского и Калининского - предупредили о возможном изменении цвета воды в их квартирах в ближайшие дни.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, возможное изменение цвета воды связано с ремонтными работами на очистных сооружениях водоснабжения и строительством станции ультрафиолетового обеззараживания в столице Южного Урала, что может влиять на цвет воды в жилищах горожан весь май.

Сегодня, десятого мая, работы ведутся на водоводе, питающем четыре вышеназванных района. Цвет воды в домах, расположенных на их территории, может измениться в период с 11 по 13 мая.

В течение одного-двух дней после переключения ситуация, как правило, стабилизируется.