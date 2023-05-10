10.05.2023
Направлено в суд дело главы «Аквамарина», подчиненные которого погибли при очистке свинокомплекса
10.05.2023
Суд отказал бывшему фельдъегерю из Копейска в смягчении наказания
10.05.2023
Жители четырех районов Челябинска могут увидеть в своих квартирах «цветную» воду
10.05.2023
Пожилая жительница Снежинска продала квартиру под влиянием лжеполицейского
10.05.2023
В Челябинской области лишенный прав водитель погиб, влетев в остановку
10.05.2023
Челябинские бойцы, находящиеся в зоне СВО, провели экскурсию по своему блиндажу
Жители четырех районов Челябинска могут увидеть в своих квартирах «цветную» воду
02.05.2023
Челябинцам еще раз напомнили о возможном изменении цвета воды в мае
25.04.2023
Челябинцев предупредили о возможном помутнении воды в связи с работами на водоводах
14.07.2021
Вода в Тургояке небезопасна: в Миассе закрыли городской пляж
24.07.2020
В Челябинской области закупят 10 цистерн для подвоза питьевой воды жителям
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023