Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки

Жители челябинского поселка Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки. Против киосков выступает свыше 80-ти процентов местных жителей.

Как рассказал эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин, чуриловцы уже начали клеить на незаконные торговые объекты наклейки.

Он уточнил, что речь идет о тех ларьках, которые официально признаны (по ним получен ответ от городских властей) нелегальными.

Жители поселка «заклеймили» и скандальных продавцов кваса, которым разрешения на торговлю напитком никто не давал, и другие непривлекательного вида киоски, место которым давно на свалке.

Тем временем, в группе «Наше Чурилово» в ВКонтакте организован опрос, посвященный ларькам. Чуриловцам предлагают выбрать один из двух вариантов ответа на вопрос, нужно ли убирать страшные киоски: «Нет, не мешайте бизнесу» либо «Да, конечно, оставлять только полезные и нормального вида». Большинство уже поучаствовавших в анонимном голосовании жителей выбрали второй.

А вот что пишут люди в комментариях: «Пирожочки вкусные. А во втором тортики хорошие. Можно и оставить. Поставить оба аккуратнее, в притирку друг к другу и будет норм. А вот квас - убрать, тем более что совсем не вкусный»; «Тортики в кулинарии и в магазинах – выбора полно. Также и пирожки в кулинарии ничем не хуже»; «Зачем этим хламьём улицы заставлять».