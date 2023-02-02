02.02.2023
Карина Левко представит Челябинскую область в финале конкурса «А ну-ка, девушки!»
02.02.2023
В Челябинской области появится система «Автоураган»
02.02.2023
В Челябинске открылся Центр амбулаторной онкоурологической помощи
02.02.2023
Пязока и Вегельмана из печально известного «Речелстроя» обвинили в хищении миллиардов
02.02.2023
На станции «Челябинск-Главный» выявлена течь в одной из цистерн
02.02.2023
В Челябинской области около трех тысяч студентов проходят сейчас практику на предприятиях
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
30.01.2023
В Челябинске объявлен аукцион по благоустройству чуриловского сквера
15.12.2022
От ЧТЗ до Чурилово запустят трамвай и расширят один из аварийных перекрестков в микрорайоне
30.11.2022
Алексей Бетехтин и Наталья Котова открыли библиотеку в Чурилово
01.11.2022
В Чурилово подходит к концу строительство библиотеки семейного чтения
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023