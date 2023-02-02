Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники

Жители микрорайона Чурилово (Челябинский городской округ), который активно застраивается и прирастает жителями, обеспокоены планами по закрытию на ремонт детской поликлиники. Родителям с больными детьми придется ездить в другие районы города. В детской больнице заверяют, что пока все подразделения работают в штатном режиме. Минздрав прорабатывает варианты решения проблемы.

«В микрорайоне Чурилово закрывают единственную маленькую детскую поликлинику на ремонт. Здание старое и ветхое, его под снос нужно», - написала Светлана С. губернатору в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Жительница отмечает, что в их большом микрорайоне, где живет много детей, нет нормальной детской поликлиники. Мамам с детишками придется ездить к участковым педиатрам в детскую поликлинику ДГКБ №1 (на ул. Горького, 28), а туда из Чурилово не ходит общественный транспорт.

«Неужели нельзя построить на такой огромный район поликлинику детскую за столько лет существования района, - спрашивает у губернатора Светлана и добавляет. - Район в основном состоит из многодетных семей. Почему мамы должны ездить с больным ребенком по городу, чтобы добраться до поликлиники».

Аналогичный запрос поступил и главе Челябинского городского округа Наталье Котовой от жительницы от Юлии П. в группе «Пусть Котова знает!». «Здание старое и ветхое, его под снос нужно, стены трескаются в нём. Что там можно ремонтировать», - отмечает Юлия и тоже интересуется у главы, почему нельзя построить новую поликлинику для такого большого микрорайона.

«Поликлиники всех подразделений нашей больницы работают в плановом режиме», -заверяют в ДГКБ №1 Челябинска. -

Жителям советуют всю информацию о работе поликлиник получать только в официальных источниках, а именно в группе больницы ВКонтакте и в Телеграм-канале.

В пресс-службе министерства здравоохранения области пояснили, вопрос об организации в Чурилово детской поликлиники возник, когда район начал бурно расти и развиваться. «Агрокомплекс Чурилово отдал под здание поликлиники бывшие офисные площади, 15 лет назад их отремонтировали за счет городского бюджета», - рассказали в минздраве. Но, видимо, сейчас пришло время принимать новые решения.

«На сегодняшний день обсуждается несколько вариантов решения проблемы, все они тщательно прорабатываются с учетом интересов пациентов, - отметили в министерстве и заверили. - Медицинская помощь детям будет оказана в полном объеме».