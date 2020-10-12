Жители Чурилово остаются без пешеходных тротуаров из-за отсутствия проектно-сметной документации

В Челябинске жители поселка Чурилово остаются без пешеходных тротуаров из-за отсутствия проектно-сметной документации

У жителей поселка Чурилово, которые семь лет добиваются, чтобы им сделали пешеходные тротуары, появилась надежда. Заказана проектно-сметная документация на реконструкцию дороги. Как только она будет готова и пройдет госэкспертизу, чиновники будут решать вопрос о финансировании работ.

Об этом сообщили сегодня, 12 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Мы в текущем году заказали три проекта на строительство и реконструкцию улиц в Чурилово. Это 2-ая Эльтонская. Проектная документация будет готова первого марта 2021 года. По улице конструктора Духова, по улице Сергея Герасимова до железнодорожного переезда она будет готова 20 ноября текущего года. Там запланирован также переезд к школе №116. Третий участок наиболее проблемный, мы также заказали проект. Это улица Эльтонская от улицы Ферганской до так называемого «чуриловского» проспекта. Готовность проектной документации – первое марта 2021 года. На улицу конструктора Духова готовы зайти в следующем году при соответствующем финансировании», - сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов

«То есть, мы физически не могли выполнить работы из-за того, что не было проектной документации?», - уточнила Наталья Котова.

«Да», - подтвердил Куляшов.

«Это давняя проблема, которую никто не решал, и мы только сейчас взялись за этот проект. Получим положительную экспертизу и тогда будем говорить о финансировании», - сказала Наталья Котова.

Напомним, что есть решение суда. Согласно ему, администрация города обязана устранить нарушения требований градостроительного законодательства путем приведения в соответствие с требованиями ГОСТов объекты улично-дорожной сети по проспекту Виктора Давыдова, улицам Линейная, Самохина, 1-ая Эльтонская, 2-ая Эльтонская, Зальцмана и Сергея Герасимова. Чиновники должны были установить дорожные знаки, восстановить дорожную горизонтальную разметку, обустроить пешеходные тротуары и сделать наружное освещение. В поселке Чурилово движение по дороге на улице Ферганской (продолжение улицы Зальцмана) было открыто в 2013 году – временно, без пешеходного тротуара с одной стороны. Именно по этой причине дорога не сдана в эксплуатацию до сих пор.

Решение суда исполнено не в полном объеме.

Ранее комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска обвинил жителей поселка Чурилово в том, что именно из-за них нет возможности сделать пешеходный тротуар по улице Зальцмана. Чиновники заявили, что владельцы жилых домов самовольно захватили муниципальную землю, что не позволяет им закончить строительство дороги.

Вот только остается открытым вопрос – как можно было строить дорогу без проектно-сметной документации? Почему чиновники Челябинска засуетились только сейчас, когда администрацию города взяла за «горло» прокуратура? И речь зашла о возбуждении уголовного дела? И кто ответит за этот «дорожный» произвол? Бывший заместитель главы города Алейников, который уволен? Или Сергей Давыдов, который смог ловко уйти от уголовного дела о многомиллионном мошенничестве? Вопросов в деле о «чуриловской» безнадеге пока очень много.