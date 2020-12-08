Жители других регионов и стран стали реже радовать Челябинскую область своими визитами

В 2020 году в Челябинскую область жители других регионов и стран стали приезжать (и прилетать) реже, чем в 2019-м году. Собственно, покидают пределы региона граждане тоже не так активно, как годом ранее.

Об этом говорят показатели миграции, опубликованные Челябинскстатом. И связано такое положение дел, вероятнее всего, с пандемией коронавируса – люди в существующих условиях предпочитают оставаться дома, на насиженных местах.

В период с января по сентябрь (включительно) текущего года на Южный Урал прибыло 63 тысячи 679 человек, выбыло на 270 человек больше – 63 949.

За девять месяцев прошлого года зафиксировано прибытие в Челябинскую область 74-х тысяч 899-ти человек. Количество убывших за этот период оказалось меньше на две тысячи 353 и составило 72 тысячи 546 человек.

Подавляющее большинство участников процесса миграции перемещается внутри Российской Федерации (около 55-ти тысяч прибывших в Челябинскую область в этом году и более 63-х с половиной тысяч – в прошлом; около 56-ти с половиной выбывших в 2020-м году и около 66-ти с половиной тысяч – в 2019-м).

Заметно снизились в этом году (по сравнению с прошлым годом) и показатели международной миграции. Так, в период с января по сентябрь этого года из других стран (в основном ближнего зарубежья) в Челябинскую область прибыло восемь тысяч 712 человек (в 2019-м – 11 тысяч 264), покинуло пределы Южного Урала - семь тысяч 549 (в прошлом году граждане уезжали из Челябинской области в другие страны менее охотно – за девять месяцев 2019-го зафиксировано прощание с регионом лишь шести тысяч человек).

Чаще всего на Южный Урал въезжают из Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Армении (в эти же страны из Челябинской области и уезжают наиболее часто) – здесь ситуация осталась неизменной (в 2019-м году данные страны также были лидерами).