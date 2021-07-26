26.07.2021
Военнослужащих Челябинской области призывают сообщать о фактах неуставных отношений в воинских частях
26.07.2021
В Челябинске состоялся открытый урок по безопасному поведению на воде
26.07.2021
Магнитогорские блогеры поборются за звание лучших
26.07.2021
«Ростелеком» назвал села Челябинской области с самым высоким интернет-трафиком
26.07.2021
Чиновники Снежинска отказались компенсировать ребенку-инвалиду стоимость обучения на дому
26.07.2021
СК устанавливает причины смерти людей, чьи скелетированные останки были обнаружены на озере Чебаркуль
Жители Магнитогорска готовы воспрепятствовать строительству детсада
26.07.2021
Текслер назначил своих представителей в комиссию по отбору кандидатов на главу Магнитогорска
23.07.2021
В Магнитогорске играют в футбол с пелёнок
23.07.2021
ММК объявил об увеличении выручки в первом полугодии 2021 года
22.07.2021
Цех ремонта металлургических печей ПАО «ММК» справил 85-летие
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Больная тема: челябинцы требуют закрыть открытые люки
22.07.2021
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021