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Общество
26.07.2021 14:05

Жители Магнитогорска готовы воспрепятствовать строительству детсада

Жители 137 микрорайона в Магнитогорске (Челябинская область) готовы воспрепятствовать строительству давно ожидаемого детского сада, если власти не пересмотрят проект.

Об этом жители предупредили губернатора Алексея Текслера в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Напомним, в микрорайоне 137А Магнитогорска строится детский сад на 290 мест. Дошкольное учреждение рассчитано на 12 групп, шесть из них для раннего дошкольного возраста и две коррекционные (для детей с нарушением речи и с задержкой психического развития). Оно будет оснащено оборудованием, соответствующим всем обязательным требованиям и спелеокамерами. Предполагается, что ввод в эксплуатацию двух детсадов (в этом и 147 микрорайонах) позволит сократить очереди на места в ДОУ и снизит нагрузку на близлежащие детсады, которые на сегодня переукомплектованы.

В июле стройплощадку посетил губернатор Алексей Текслер. Детсад планировалось сдать 31 августа 2021 года, а в сентябре проводить лицензирование. Губернатор поставил задачу ускорить завершение работ, чтобы учреждение смогло принять детей с 1 сентября. «Сдачу объекта я возьму на контроль», - подчеркнул Текслер.

Однако, жители микрорайона оказались не слишком рады соседству с будущим детским садом. «На плане (детсада – прим. ред.) мы видим, что въезд в садик будет проходить через единственную, на два дома (Сиреневый, 11 и 11/2) детскую площадку. Таким образом, мы лишаемся детской площадки и безопасности наших детей. Мы жильцы домов готовы к любым действиям, вплоть до воспрепятствования проведению данных работ».

Инициативные жители просят губернатора помочь в решении возникшей проблемы. В администрации Магнитогорска уже отреагировали на сигнал. «Мы передадим информацию сотрудникам управления капитального строительства», - сообщает представитель мэрии.

ФОТО: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте

Автор: Любовь Юрина
Магнитогорск
строительство детсадов
Алексей Текслер
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22.07.2021 11:47

Россия потребовала от всех стран ЕАЭС маркировать воду

22.07.2021 11:43

За сутки от ковида умерло 13 южноуральцев, заболеваемость снова выросла

22.07.2021 11:26

В лабиринтах разума

22.07.2021 10:54

ММК борется с климатическими изменениями