Жители Магнитогорска получили льготу на посещение бань

Депутаты Магнитогорского городского Собрания (Челябинская область) продлили льготы пенсионерам, а также достигшим 55-ти лет женщинам и 60-ти лет - мужчинам на посещение общих отделений бань.

Для данных категорий горожан и в 2022-м году будут действовать льготы в размере сорока процентов от тарифа разового посещения.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по взаимодействию со СМИ городского Собрания депутатов Анжелика Филипова, льгота предоставляется не более четырех раз в месяц, на основании социальной карты жителя Магнитогорска. Те организации, которые предоставят льготы гражданам при посещении бань, получают компенсацию расходов.

Тарифы, установленные банным предприятием, согласовываются с администрацией города. В настоящее время они составляют от 185-ти до 220-ти рублей в зависимости от технических показателей помещений.

Депутаты отметили, что в 2020-м году льготой воспользовались более четырех тысяч человек (на сумму около 2,2 миллиона рублей). За девять месяцев текущего года – уже три тысячи 300 горожан.

По словам Анжелики Филиповой, история городских бань Магнитогорска началась в начале 20-го века - первая баня открылась в 1929-м году. Уже в 1931-м общее число бань увеличилось до десяти, появились первые прачечные.

В настоящее время в Магнитогорске с льготниками работают три бани: в новых районах, на западе города и на левом берегу. Пенсионеры проходят по QR-кодам. Либо, если нет прививки, то по справкам медицинских учреждений о медотводе.