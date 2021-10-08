Жители Миасса смогут пройти диспансеризацию у областных врачей, не выезжая из города

В субботу, девятого октября, жители Миасса (Челябинская область), переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут пройти углубленную диспансеризацию у областных специалистов. Врачи из Челябинской областной клинической больницы примут пациентов в городских больницах №№ 1, 2 и 3 в рамках областного интерактивного проекта «Территория здоровья».

В горбольнице № 1 пациенты смогут попасть на консультацию к неврологу и ревматологу. В ГБ № 2 – сердечно-сосудистому хирургу, офтальмологу, врачу функциональной диагностики, ГБ № 3 – оториноларингологу и неврологу.

«Углубленная диспансеризация направлена на предотвращение осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции, - пояснили в минздраве. - Коронавирус негативно влияет на все органы человека, но наиболее часто фиксируются изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Пациенты, переболевшие коронавирусом, часто жалуются на одышку, боль в груди, кашель, нередко возникают тромбозы».

Углубленная диспансеризация пройдет в два этапа. Первый включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта, D-димер (помогает выявить признаки тромбообразования).

По результатам первого этапа врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости направляют пациента на второй этап. Он включает эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему назначат лечение и реабилитацию.

Все желающие смогут также поставить прививки от коронавируса или гриппа. Помогать специалистам будут волонтеры «Миасского медицинского колледжа».

Площадки в городских больницах № 1 (Пролетарская, 20), № 2 (Ильменская, 81) и № 3 (Нахимова, 23) будут работать с 10 до 15 часов.