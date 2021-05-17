17.05.2021
В Челябинске завершился снос двух многоквартирных аварийных домов
17.05.2021
Максим Пекарский: Обновленный дом культуры станет прекрасным подарком для жителей сразу нескольких поселков Златоуста
17.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 18 мая
17.05.2021
В Челябинске уголовник может получить новый срок за попытку скрыться от полицейских
17.05.2021
Полицейские Челябинска «обломали» кайф наркоманам
17.05.2021
В Челябинске гала-концерт актерской песни соберет артистов со всей области
Жительница Миасса обвинила медиков в смерти ее мамы, не получившей своевременную помощь
26.04.2021
Как будут работать поликлиники и больницы в майские выходные
13.04.2021
Дмитрий Тарасов назначен первым замминистра здравоохранения Челябинской области
13.04.2021
Южноуральцы смогут привиться от ковида в спецпоезде
09.04.2021
В Челябинске осудили экс-директора учреждения областного минздрава за взятки
Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
14.05.2021
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара
13.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021