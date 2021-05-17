Жительница Миасса обвинила медиков в смерти ее мамы, не получившей своевременную помощь

Жительница Миасса (Челябинская область) обвинила бригаду скорой помощи и врачей горбольницы в неоказании своевременной помощи ее маме, в результате чего женщина умерла. Минздрав региона проведет ведомственную проверку по данному факту.

По словам Ларисы Черненко, бригада скорой помощи, приехавшая к задыхающейся женщине (на машгородке Миасса), приняла решение госпитализировать пациентку в больницу. По дороге, по словам ее дочери, «медбрат так и не смог подключить баллон с кислородом, потому что баллон был установлен краном подключения к стене» (написала дочь в группе «А.Л.Текслер, помоги» ВКонтакте и еще в нескольких аккаунтах в соцсетях).

В приемном покое горбольницы №3, заверяет Лариса, ее маме также не была оказана своевременная помощь. «В течении 30 минут также не дали кислородной маски, мама задыхалась, а медперсонал проводил опрос, диагностику, оформление. Мама умерла, не получив элементарной помощи, едва доехав до реанимации», - пишет женщина.

Главный врач станции скорой помощи города Миасса Александр Есин рассказал, что бригада станции медицинской помощи № 15 приехала к пациентке через 15 минут после поступления вызова на пульт диспетчера (в 21 час 30 минут).

Оба фельдшера имеют большой опыт работы: у одного - более 25 лет, у второго - более 15 лет. «Вся медицинская помощь была оказана согласно нормативам, - заверяет Александр Есин. - В соответствии с показаниями кислород подавался с помощью назальных катетеров. В 21:58 бригада скорой помощи с пациентом выехала в больницу».

Медики предупредили приемный покой городской больницы №3 города Миасса, что везут к ним тяжелого пациента.

«В 22:08 пациента в тяжелом состоянии доставили в приёмный покой», - рассказал главврач горбольницы №3 Андрей Неучев, По его словам, процедура приёма пациентки заняла всего 10 минут. Все это время женщина находилась на кислородном обеспечении, после приема ее отправили в отделение реанимации.

«Вся необходимая медицинская помощь была оказана в полном объёме, - подчеркивает главный врач. - Несмотря на проведённую помощь, медики не смогли спасти пациента».

В больнице проведут детальный разбор по данному факту сразу после получения полной истории болезни.

Министерство здравоохранения области также организует ведомственный контроль качества оказания медицинской помощи.