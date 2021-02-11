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Жители поселка под Челябинском остались без воды и света

Жители поселка Рощино под Челябинском пожаловались на отсутствие воды и электричества. Замглавы администрации Рощинского сельского поселения Евгений Андрейченко заявил, что электроснабжение восстановили сегодня утром, в том числе в дома вернули водоснабжение. Но сегодня его вновь отключат.

Жители поселка Рощино рассказали об отключении электричества и водоснабжения в социальных сетях. Причем света не было только на некоторых улицах.

«До чего дожили: без воды сутками и неделями, и без света», - написал анонимный пользователь в группе «Подслушано в Рощино» в соцсети «Вконтакте».

Жители поселка остались без воды и света из-за аварии. По словам замглавы Евгения Андрейченко, электроснабжение восстановили сегодня, 11 февраля, в семь часов утра.

«Вода в поселке есть, но давление слабое – не до всех доходит. После 11 часов утра планируется очередное отключение», - сказал замглавы администрации Рощино.

Андрейченко также добавил, что подвоз воды будет организован в том случае, если рабочие будут выходить за рамки нормативов по отключению воды.

«Это плановые отключения, о которых мы предупреждаем. Решаем вопрос через волонтеров о доставке воды мамочкам с детьми», - подытожил Андрейченко.

Автор: Оксана Пузакова
Рощино
Челябинск
ЖКХ
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E-mail:

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В Кунашакском районе заложниками непогоды стали 40 рыбаков
08.02.2021 10:44
У управляющих компаний Челябинска не хватает людей и техники для уборки снега во дворах
08.02.2021 10:42
Всероссийская перепись населения пройдет в цифровом формате
08.02.2021 10:42
В Челябинской области заработал виртуальный автоинформатор «Ростелекома» по вопросам COVID-19
08.02.2021 10:40
В Челябинске контролеры в мороз высадили из трамвая детей за то, что они потеряли билеты
08.02.2021 10:21
На площади Революции Челябинска установят дополнительные аттракционы
08.02.2021 10:08
Мороз отменил занятия в школах Златоуста
07.02.2021 20:51
В понедельник в Челябинской области морозно
07.02.2021 18:53
В Агаповке на свалке местные жители нашли человеческую голову
07.02.2021 15:56
«Мы с ним два непонимания…»
07.02.2021 14:09
В Челябинской области мокрый снег и похолодание привели к гололеду на дорогах
07.02.2021 13:44
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 47 тысяч
06.02.2021 16:38
Минздрав проведет тщательную проверку по факту смерти малышки в поселке Октябрьский
06.02.2021 15:37
Южноуральцев предупреждают о резком похолодании, усилении ветра и падении давления
06.02.2021 15:10
Несмотря на непогоду, в Челябинской области стартовал этап Кубка мира по сноуборду
06.02.2021 14:08
С начала пандемии с ковидом справились 36,5 тысячи южноуральцев
06.02.2021 11:40
Наталья Котова рассказала о модернизации регистратур челябинских поликлиник
05.02.2021 21:42
Наталья Котова оценила результаты ремонта объектов культуры в Челябинске
05.02.2021 21:31
В жилом доме Челябинска загорелась проводка сразу на шести этажах, есть пострадавшие
05.02.2021 18:15
Ученые выяснили, как коронавирус появился в Китае
05.02.2021 17:45
В воскресенье в Челябинскую область вернутся морозы
05.02.2021 17:24
Анонсы событий и мероприятий на 6-8 февраля
05.02.2021 17:22
Власти Челябинска обсудили вопросы строительства проспектов и улиц и разработали план
05.02.2021 17:10
ВТБ: в январе челябинцы на четверть увеличили свои траты
05.02.2021 16:54
Челябинский омбудсмен встретилась с солдатом, получившим ожоги глаз
05.02.2021 16:45
В выходные южноуральцы смогут бесплатно сдать тест на ковид в ТРК
05.02.2021 16:41
Челябинский депутат поучаствует в судьбе четвероногих подопечных жительницы Старого Першино
05.02.2021 16:36
В Челябинском городском бору обнаружили «рукотворную» снежную кучу
05.02.2021 16:01
Еще одна группа в детсаду Златоуста изолирована после контакта с больным COVID-19
05.02.2021 15:44
В Челябинской области пройдет VI международный фестиваль музыкального юмора с Игорем Бутманом
05.02.2021 15:37
Челябинск «поплыл»
05.02.2021 15:36
Челябинцы попадут в Советский Союз на мега-ретро-шоу «Мы из СССР»
05.02.2021 15:30
В Миассе пьяная женщина заявила в полицию, что ее изнасиловал конь
05.02.2021 14:19
В Челябинске пришли с обыском к участнице несогласованной акции
05.02.2021 14:02
В суд ушло дело о растрате 28 миллионов при покупке здания для детсада под Челябинском
05.02.2021 13:58
В Челябинской области мокрый снег с дождем и потепление вызвали ручьи на дорогах
05.02.2021 13:43
Работающие в «красной зоне» врачи Челябинска получили «Патриаршую благодарность»
05.02.2021 13:41
В Челябинске из-за теплой погоды закрыли каток
05.02.2021 13:38
Представители Башкирского заповедника переймут опыт специалистов Таганая
05.02.2021 13:22
Сергей Миронов поддержит военных пенсионеров в решении жилищной проблемы
05.02.2021 13:11
В Челябинске на спецстоянку отправили очередную развалину на колесах
05.02.2021 12:10
Компания Wildberries после скандала отказалась строить логистический центр в Миассе
05.02.2021 11:39
Почти девять тысяч южноуральцев продолжают борьбу с ковидом
05.02.2021 11:26
Верховный суд РФ отказал в жалобе челябинскому экс-губернатору
05.02.2021 10:37
Челябинцев попросили не создавать помех снегоуборочной технике
05.02.2021 10:29
Почтовый автопарк Челябинской области впервые пополнили 20-тонные КАМАЗы
05.02.2021 10:07
В Челябинской области за год построили более 1,5 миллиона «квадратов» жилья
05.02.2021 09:49
В Красноармейском районе легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшая
04.02.2021 20:12
Главврач больницы Верхнеуральска отстранена от должности до завершения проверки
04.02.2021 18:06
В Челябинске из-за выхода воды ограничат движение по Комсомольскому проспекту
04.02.2021 18:00
На федеральных трассах в Челябинской области появятся инновационные надземные переходы
04.02.2021 17:52
Челябинская компания заплатит 100 тысяч рублей за выпуск масла с консервантом
04.02.2021 17:48
Экс-мэр Миасса выйдет из колонии и отправится на исправительные работы
04.02.2021 17:36
Анонсы событий и мероприятий на пятое февраля
04.02.2021 17:36
Челябинец, размахивавший пистолетом в магазине, попал на видео
04.02.2021 17:27
Коммунальщик-взяточник из Челябинска отправился в СИЗО на два месяца
04.02.2021 16:28
Левая коалиция в Думе предложила упразднить Пенсионный фонд
04.02.2021 16:14
В Челябинской области выяснят, в каком городе живет лучший инспектор по делам несовершеннолетних
04.02.2021 16:10
В ледовом городке на площади Революции Челябинска демонтировали самую большую горку
04.02.2021 15:38
В пятницу в Челябинской области тепло, мокрый снег и дождь
04.02.2021 15:37
Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия
04.02.2021 15:02
На улице Труда в Челябинске вскрыли дорожную одежду
04.02.2021 14:44
Жители Магнитогорска пожаловались на полуметровые сосульки, свисающие с крыш
04.02.2021 13:43
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
04.02.2021 13:34
В Челябинске на Кировке раздадут памятку «10 шагов против рака»
04.02.2021 13:30
ММК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM
04.02.2021 13:26
Студенты вузов Челябинской области продолжат обучение в очно-заочном режиме
04.02.2021 12:57
В Челябинске инженера-коммунальщика задержали за взяточничество
04.02.2021 12:56
В Озерске возведут инфекционный госпиталь
04.02.2021 12:22
Дочь челябинского экс-министра культуры отправили в спецприемник
04.02.2021 11:50
О новых параметрах трехстороннего соглашения между властями, работодателями и профсоюзами узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
04.02.2021 11:48
Металлурги ЧЦЗ встали на коньки
04.02.2021 11:46
В Челябинске фонтан с кипятком залил окна жилого дома
04.02.2021 11:44
«Уралкуз» увеличил продажи продукции из специальных марок стали
04.02.2021 11:43
Сотрудница ФСБ, сбившая пешехода в Челябинске, избежала наказания
04.02.2021 11:38
В Челябинской области за сутки умерло 16 пациентов с ковидом