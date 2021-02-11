Пока не приняты окончательные кадровые решения по больнице Верхнеуральска, где произошел конфликт

В Челябинске из-за мороза снова отменили занятия в школах

В Златоусте лед с крыши чуть не убил мать и ребенка

Жители поселка под Челябинском остались без воды и света

Жители поселка Рощино под Челябинском пожаловались на отсутствие воды и электричества. Замглавы администрации Рощинского сельского поселения Евгений Андрейченко заявил, что электроснабжение восстановили сегодня утром, в том числе в дома вернули водоснабжение. Но сегодня его вновь отключат.

Жители поселка Рощино рассказали об отключении электричества и водоснабжения в социальных сетях. Причем света не было только на некоторых улицах.

«До чего дожили: без воды сутками и неделями, и без света», - написал анонимный пользователь в группе «Подслушано в Рощино» в соцсети «Вконтакте».

Жители поселка остались без воды и света из-за аварии. По словам замглавы Евгения Андрейченко, электроснабжение восстановили сегодня, 11 февраля, в семь часов утра.

«Вода в поселке есть, но давление слабое – не до всех доходит. После 11 часов утра планируется очередное отключение», - сказал замглавы администрации Рощино.

Андрейченко также добавил, что подвоз воды будет организован в том случае, если рабочие будут выходить за рамки нормативов по отключению воды.