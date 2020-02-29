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Жительница Розы, прилетевшая из Рима, госпитализирована с подозрением на коронавирус

Общество
Вчера, 13:50
Автор: 
Олеся Денисова

Жительница Розинского городского поселения (Коркинский район, Челябинская область), прилетевшая из Рима (Италия), госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Эта информация сначала появилась в социальных сетях, со ссылкой на поселкового врача. Якобы, женщину госпитализировали в «еманжелинский карантин».

В минздраве Челябинской области пояснили, что в Еманжелинске нет карантинных центров. В настоящий момент в области действует только один карантинный центр, созданный на базе нового корпуса Челябинского областного противотуберкулезного диспансера. На утро субботы в центре остаётся под наблюдением врачей 21 гражданин Китая. По оценке врачей, все они здоровы.

Приехавшая из Рима жительница Розы почувствовала недомогание и обратилась к врачам. Она рассказала, что недавно вернулась из путешествия по европейской стране. «При указании в анамнезе(опросе), что он только что вернулся из другой страны, автоматически пациент попадает под подозрение», - поясняют в пресс-службе минздрава. Женщину госпитализировали в инфекционное отделение Еманжелинской больницы. У пациентки взяты все необходимые анализы. На данный момент ей поставлен диагноз острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

Женщина находится в отдельном боксе. «В инфекционном отделении все больные размещаются в боксах. Там по профилю лежат люди, подхватившие различные инфекции, они изолируются друг от друга», - уточнили в минздраве.

По данным Роспотребнадзора, на утро 29 февраля зарегистрировано 85 тысяч 184 заболевших коронавирусной инфекцией. Случаи заболевания отмечены в Китае (подавляющее число), а также в 56 странах мира (5 тысяч 795 случаев). Клинически здоровые граждане, прибывающие в Россию из КНР, отправляются в карантинные центры на две недели под пристальное наблюдение врачей. На сегодня в Челябинской области не зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

В МИД России ранее рекомендовали россиянам в связи со вспышкой коронавирусной инфекцией временно воздержаться от поездок Республику Корея, Исламскую Республику Иран и Итальянскую Республику, если они не вызваны крайней необходимостью. Накунуне, 28 февраля, на Хоккайдо (Япония), где диагностировано 66 случаев заболевания, объявили о введении в этом регионе чрезвычайного положения сроком на три недели - до 19 марта. В стране введены внеочередные каникулы в учебных заведениях, отменены массовые мероприятия. Россиянам рекомендуют учесть эту информацию при планировании поездок.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
Розинское городское поселение
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