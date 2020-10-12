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Жительницам Златоуста разъяснили, где они теперь будут рожать

Общество
Сегодня, 10:08
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Автор: 
Любовь Юрина

В Златоусте (Челябинская область), где родильный дом перепрофилировали под ковидный госпиталь, отработаны все вопросы по маршрутизации родоразрешения в плановом и в экстренном порядке.

В этом заверили жителей в больнице города, куда накануне приезжал главный внештатный акушер-гинеколог Алексей Шерстобитов.

Напомним, рожениц Златоуста планировалось отвозить рожать в роддом Миасса, который расположен за 40 километров. Жителей возмутило это решение. Власти обещали рассмотреть новые варианты решения проблемы.

«Экстренная помощь будет оказываться на месте, в гинекологическом корпусе под кураторством специалистов перинатального центра», - сообщили о новом решении в городской больнице.

В прежнем режиме будут принимать беременных женщин и женские консультации.

«Плановая госпитализация рожениц будет направлена в областной центр и родильный дом №2 города Миасса», - уточнили в больнице.

Скорая помощь будет выезжать на вызов к беременным в приоритетном порядке – в первую очередь (несмотря на большую загруженность бригад скорой в связи с ростом заболеваемости вирусными инфекциями).

«Рассмотрели и предусмотрели все варианты. И внештатных ситуаций быть не должно, даже в таком вопросе как появление на свет маленьких златоустовцев», - заверили жителей в больнице.

Напомним, перепрофилирование роддома в Златоусте под ковидный госпиталь вызвало недовольство у жительниц города и некоторых медицинских работников, которые собрались на стихийный митинг у медучреждения. Первый заместитель губернатора Ирина Гехт разъяснила причины принятия такого решения и пообещала, что власти рассмотрят все претензии и примут согласованное решение.

В больнице подчеркнули, что переоборудовать роддом под ковидный госпиталь планируют на время: «Как только ситуация по вирусным заболеваниям нормализуется, учреждение продолжит работу как перинатальный центр».

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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