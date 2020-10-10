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В Златоусте недовольны перепрофилированием роддома под ковидный госпиталь, в Коркино молчат

Общество
Сегодня, 21:34
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Автор: 
Любовь Юрина

Перепрофилирования роддома в Златоусте (Челябинская область) под ковидный госпиталь вызвало недовольство у жительниц города и некоторых медицинских работников, которые собрались на стихийный митинг у медучреждения.

В соцсетях развернулась дискуссия, насколько правильно это решение, беременных жительниц призывают приходить к стенам роддома и отстаивать свое право на рождение детей в родных стенах.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт разъяснила причина принятия такого решения и заверила рожениц, что поводов для беспокойства у них нет.

Напомним, минздрав принял решение о перепрофилировании роддома в Златоусте под госпиталь для лечение пациентов с коронавирусной инфекцией и ковидной пневмонией. Это вызвано ростом числа инфицированных в городе. Однако, это решение вызвало недовольство среди части жительниц, которым в скором времени предстоит рожать. При этом руководство больницы не попыталось разъяснить сложившуюся ситуацию, да и медперсонал не был готов к такому развитию событий.

«В сложные моменты мы вынуждены принимать решения, отвечающие интересам большинства, - пояснила Ирина Гехт в своем аккаунте в соцсетях. - Сегодня численность заболевших в Златоусте растёт, госпитальная база уже не может принять всех, кто нуждается в помощи».

По словам Ирины Альфредовны, необходимо еще порядка 100 коек для лечение тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Было принято решение развернуть необходимый коечный фонд на базе роддома.

Ирина Гехт попыталась успокоить рожениц Златоуста, что это решение не повлияет на качество оказания им медицинской помощи и беспокоиться им не о чем. Беременных жительниц Златоуста пока будут возить рожать в Миасс. «Милые женщины, мы создадим вам замечательные условия, с приоритизацией вызовов скорой помощи, хорошими условиями в роддоме, профессиональным коллективом медиков», - пообещала первый вице-губернатор.

Ирина Гехт отметила, что уже немало жительниц Златоуста рожало в миасском роддоме и даже челябинки выбирали индивидуальные родзалы Миасса. Вашим малышам нужны позитивные эмоции и это наша с вами задача.

«В Миассе очень сильные специалисты. Знаю, как человек из семьи врача, который там проработала полвека, - написала в комментариях Елизавета Кириллова. - Все хорошо будет у женщин, которые доверят свое здоровье и здоровье будущих малышей миасским медикам».

Ирина Альфредовна призвала рожениц настраиваться на позитив, ведь малышам, которые должны появиться на свет, нужны только позитивные эмоции.

Сегодня в Златоусте работали специалисты Минздрава, завтра будут врачи областного перинатального центра. «Мы ответим на все ваши вопросы и вместе примем согласованное решение», - пообещала первый заместитель губернатора.

Напомним, днем ранее минздрав принял решение о перепрофилировании роддома в Коркино под ковидный госпиталь. Коркинских женщин будет возить рожать в Еманжелинск. Но там этот шаг властей не вызвал такой волны возмущения у местных жительниц и медиков.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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