Жителям Челябинской области предлагают выбрать «место жительства» новой экотропы

В Челябинской области в 2024 году обустроят новую экологическую тропу, «место жительства» которой предлагают выбрать самим жителям региона.

Опрос проводится на сайте госуслуг до 21 августа текущего года

Как отмечают организаторы опроса, каждый южноуралец имеет уникальную возможность внести свой вклад в развитие экологического туризма.

Участвуя в электронном голосовании, южноуральцы поддержат особо охраняемые природные территории, где развитие инфраструктуры экотуризма является приоритетной задачей.

Жителям Челябинской области предстоит решить, на какой локации будут реализованы проект, могущие включать в себя создание экологических маршрутов (троп), комфортных мест для отдыха и пикников, а также многое другое - с учетом защиты и сохранения уникальных природных ресурсов.

В списке особо охраняемых природных территорий Южного Урала, где предлагается реализовать проекты по созданию инфраструктуры для экологического туризма в первую очередь, следующие ООПТ: река Юрюзань - от Смирновского моста до устья реки Наси; река Уфа - между Тимофеевым и Зайкиным камнями; озеро Подборное; Анненский заказник; озеро Пахомово; озеро Аракуль - Аракульские шиханы; озеро Увильды; Игнатьевская пещера; озеро Горькое; Симский пруд.

Отметим, жители Челябинской области могут выбрать свой вариант ответа, предложив территорию, которой в списке нет.

Обустроить места отдыха на природе поможет государственная программа «Охрана окружающей среды Челябинской области», сообщает Центр управления регионом.