08.08.2023
В Челябинске неизвестный закидал камнями автобус №34 с пассажирами
08.08.2023
В Челябинске определен исполнитель контракта на установку МАФов в новой части арт-сквера
08.08.2023
Челябинцы пожаловались на бардак при раскопах во дворе на Салютной
08.08.2023
Жители улицы Комарова пожаловались Наталье Котовой на убожество своего двора
08.08.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались более 1,5 тысячи работников
08.08.2023
В Челябинске завершено благоустройство сквера с башней
Жителям Челябинской области предлагают выбрать «место жительства» новой экотропы
22.05.2023
Для жителей «Ньютона» и «Тополиной аллеи» создадут экотропу длиной 2,8 километра
20.03.2023
В Челябинске перед обустройством экотропы в «Парковом» снесут аварийные деревья
13.03.2023
Экологическая тропа в «Парковом» будет обустроена до середины августа
18.10.2022
Вандалы посягнули на новый веломаршрут на озере Сугомак
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023