Минэкологии решило выяснить, сколько туристов посетят ООПТ Челябинской области за полгода

Министерство экологии Челябинской области решило узнать, сколько туристов посетят особо охраняемые природные территории (ООПТ) региона за шесть месяцев этого года.

Контракт на мониторинг посетителей сорока ООПТ Южного Урала размещен на сайте госзакупок третьего августа, его начальная цена составляет полмиллиона рублей. Заявки от претендентов на получение данного контракта будут приниматься до 11 августа.

Исполнителю предстоит проанализировать динамику посещения особо охраняемых природных территорий Челябинской области внутренними (российскими) и внешними (иностранными) туристами - на основании данных сотовых операторов РФ.

В соответствии с условиями контракта подрядчик будет вести ежемесячный подсчет количества туристов, находившихся на каждой из сорока ООПТ Южного Урала в период с июля по декабрь 2023 года. Анализ будет проводиться по следующим параметрам: время суток (утро, день, вечер, ночь), пол и возраст посетителей.