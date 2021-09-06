Жителям Металлургического района начнут подавать горячую воду

В Металлургическом районе Челябинска завершены ремонтные работы на теплотрассе. В ближайшие дни жители домов, которые оставались без горячего водоснабжения, получат долгожданную воду.

Об этом сегодня, шестого сентября, на аппаратном совещании в администрации сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Работы проводились в северной зоне Металлургического района. Они завершены, производится заполнение теплотрассы. В ближайшее время планируем подключить к горячему водоснабжению 166 многоквартирных домов и 55 учреждений», - сказал Александр Астахов.

Также он напомнил, что в Челябинске продолжается подготовка к отопительному сезону. Всего управляющими организациями был подан 601 пакет документов, выдан 331 паспорт готовности.