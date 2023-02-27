Жителям Запивалово обещали решить часть проблем, но освещения дороги нужно подождать

Жители деревни Запивалово Чебаркульского района (Челябинская область) просят привести в нормативное состояние региональную дорогу, проходящую по их населенному пункту, и вернуть рейсовые автобусы. Обращения селян к местным властям, в миндортранс и к депутатам не дали ощутимых результатов, отметили жители и написали письмо в информационное агентство «Урал-пресс-информ» с просьбой о помощи. Чиновники в ответ на наш запрос обещали решить часть вопросов уже в этом году, но вот освещения дороги придется подождать несколько лет.

Обращение направила Елена Т., которая уже более 10 лет живет на ул. Восточная, где проходит дорога общего пользования регионального значения. «Областная дорога не оборудована элементами обустройства, нет ни одного остановочного комплекса, пешеходных переходов и т.п. Всё в темноте, ни одного фонаря, - рассказывает Елена. - Чтобы добраться до Челябинска, жителям приходится идти более пяти километров по темноте с фонариками до электрички в соседнее Шахматово».

В километре от деревни проходит федеральная трасса М-5 «Урал» (Мисяш). Но остановок на этом участке нет, отмечает жительница. Кроме того, после проведенного капремонта исчезли рейсовые автобусы в направлении от Челябинска до Чебаркуля и Миасса.

Жители обращались в министерство дорожного хозяйства и транспорта области с просьбой заменить цвет знаков «Запивалово» с синего на белый. «Знаки поменяли, а вот остальные атрибуты безопасности дорожного движения по дороге областного назначения, проходящей по населенному пункту, не предусматриваются даже в ближайшие пару тройку лет», - утверждает Елена.

Обращение также поступали главе Чебаркульского района, к губернатору в группе «Текслер, помоги», к депутатам Законодательного собрания региона. Но жители ответов не получили.

«Надеемся, что вы поможете сдвинуть данную проблему к СВЕТлому будущему. Все почему-то не решают вопрос, а ждут капремонта дороги», - обратились жители д. Запивалово в агентство.

В миндортрансе области агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что по территории Чебаркульского муниципального района проходит автомобильная дорога протяженностью 4,15 километра. Она обеспечивает транспортную связь между населенными пунктами п. Шахматово, п. Запивалово с районным центром городом Чебаркуль (через п. Мисяш), и выезд в направлении федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Челябинск в Челябинск.

Для приведения автодороги в нормативное состояние министерством разработана проектно-сметная документация по объекту: «Ремонт автомобильной дороги Шахматово - Запивалово». Планируется отремонтировать 4,377 километра.

Предусмотрен ремонт автобусной остановки в п. Запивалово - восстановление посадочных площадок, восстановление автопавильона типа «Шалаш», установка скамеек, урн для мусора, перильного ограждения, устройство пешеходного тротуара, обустройство пешеходного перехода на автобусной остановке знаками 5.19.1, 5.19.2.

В 2023 году планируется проведение конкурса для определения подрядной организации и заключение долгосрочного госконтракта по ремонту автодороги Шахматово – Запивалово в период 2023 – 2024 годы.

В настоящее время текущее содержание автодороги осуществляет подрядная организация ООО «УСГ» (согласно государственного контракта № 236-д от третьего декабря 2021 года).

Также на автомобильной дороге Шахматово – Запивалово в местах прохождения автодороги по территории населенных пунктов установлены знаки 5.23.1 и 5.24.1 «Шахматово», «Запивалово» начало и конец населенного пункта на белом фоне.

А вот перспективы освещения дороги пока несколько туманны. «В плане дорожных работ на 2023 год, в том числе проектно-изыскательских, устройство наружного освещения на участке автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Челябинской области Шахматово-Запивалово, проходящем через деревню Запивалово, не предусмотрено», - сообщило министерство в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!».

Этот вопрос может быть рассмотрен при планировании дорожных работ в 2024 и последующие годы. А строительно-монтажные работы смогут начаться лишь после разработки документации и получения положительного заключения Госэкспертизы.

В министерстве также сообщили, что в настоящее время прямое транспортное сообщение из д. Запивалово в г. Чебаркуль обеспечено межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок по регулируемому тарифу № 364 «деревня Кугалы - город Чебаркуль» (регистрационный номер 382). Из д. Запивалово в соответствии с действующим расписанием автобус отправляется ежедневно в 7:08, 15:03 и 18:23.

В областной центр пассажиры могут уехать с автовокзала Чебаркуля (маршрут №551 «Миасс (Предзаводская пл.) - Челябинск (автовокзал «Центральный»)».

Актуальное расписание межмуниципальных маршрутов № 364 и № 551 размещено на сайте миндортранса в разделе «Реестры межмуниципальных маршрутов» по внутреннему адресу «Деятельность/ Транспорт/Общественный транспорт Челябинской области».

Для получения дополнительной информации о расписании движения автобусов через автовокзал Чебаркуля пассажиры могут обратиться в ООО «СОД» по телефону 8 (351) 778-64-23.