Живой скелет: собака умершего челябинца почти два месяца была заперта на балконе без еды и воды

В Челябинске собака умершего мужчины почти на два месяца оказалась заперта на балконе без еды и воды и выжила. Еще бы немного, и животное бы погибло: когда на помощь четвероногой пришли зоозащитники, они увидели среди куч хлама живой скелет.

Шокирующую историю (со счастливым концом) рассказал руководитель движения «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО» Владимир Шиленко. Как оказалось, несчастное животное находилось в той же квартире, откуда третьего ноября Владимир и его помощники уже вызволяли других питомцев умершего челябинца. О собаке, которая оказалась закрыта на балконе, никто не знал. Никто ее не слышал.

Вот как было дело. В приют «Друг» позвонила женщина и в грубой манере заявила, что из квартиры ее покойного родственника зоозащитники забрали животных (это как раз был «Гуманный отлов»). А когда туда пришли ремонтники – чтобы установить новые двери – они обнаружили на балконе собаку, которую «добрая» женщина грозилась вышвырнуть на улицу, если ее никто не заберет.

«Сначала никто не понял, о чем идет речь... Но потом волонтеры приюта написали адрес квартиры. И тут у нас случился шок, - рассказывает Владимир Шиленко. – Тогда, в ноябре, мы с трудом отловили в квартире четырех собак и отвезли их в приют. Так вот, как оказалось, тогда в квартире была еще одна собака! Она была на балконе. Дело в том, что мы работали только в одной комнате, а на свой вопрос участковому, есть ли в квартире еще собаки, мы получили уверенный ответ, что точно нет...Более того, после нас в квартире работали криминалисты. Как они не заметили собаку на балконе, остается загадкой… Сказать, что мы были в шоке - да ничего не сказать...».

Зоозащитники, конечно же, не остались в стороне и отправились на помощь четвероногой бедняге. В квартиру их пустила та самая звонившая сестра умершего владельца квартиры. На балконе, забившись под кучей мусора, лежала изможденная, тощая – все ребра наружу – дворняга.

«Как рассказала женщина, она приходила к брату 25-го октября, но он не открыл дверь. Она подумала, что он ушел в магазин, хотя слышала лай собак. Больше брата и не видела. Третьего ноября соседи ей сообщили, что его увезли в морг. На вопрос: «Ваш брат гулял только с одной собакой, а как же остальные?!» я услышал ответ: «Остальные жили дома!». Тот хаос, что был устроен в квартире собаками якобы после смерти мужчины, явно был в квартире очень давно и родственники прекрасно знали, в каких условиях жил мужчина. А сегодня родственница только и причитала, как делать ремонт в квартире, но никак не о том, как забрать эту бедную собаку себе. Пес просидел в квартире почти два месяца... Два месяца без еды и воды... Любой ветеринар скажет, что это невозможно. Да и мы в это слабо верили. Но пес был жив и даже огрызался, когда мы его доставали. Огромное спасибо Роме за помощь!» - написал Владимир Шиленко в своей группе в ВК (Роман – это тот же парень, который утром того же дня участвовал в спасении другой собаки, с неработающими задними лапами).

Забрав собаку из квартиры, спасители привезли ее к своим друзьям из приюта «БиМ» (это один из лучших приютов Челябинска, волонтеры которого помогли и продолжают помогать огромному числу животных).

«Девочку посадили в вольер к собакам, которых ранее забрали из этой же квартиры. Будем надеяться, что все эти несчастные животные со временем смогут обрести новый дом и любящих хозяев, ведь они уже так натерпелись...», - отметил Владимир Шиленко.

Рассказанная им история потрясла челябинцев до глубины души. Горожане желают собаке скорейшего восстановления и благодарят ее спасителей. Вероятно, какие-то запасы еды на балконе все-таки были, иначе так долго она бы вряд ли протянула. Кто-то предположил, что на балкон попадал снег, и несчастная затворница его съедала.

К слову, сейчас спасенная дворняга демонстрирует отменный аппетит, что совершенно неудивительно.