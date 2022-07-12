Зимой не замерзнут: в Челябинске фасады домов ремонтируют по новой технологии

В Челябинске продолжается реализации программы капремонта фасадов с утеплением. Сегодня, 12 июля, глава города Наталья Котова оценила качество проводимых работ и изменения внешнего облика жилого дома, расположенного по улице Шуменской.

Старшая по дому Валентина Харитонова рассказывает, что в прошлом году жители дома замерзали, хотя отопление было включено на полную мощность.

«В квартирах было очень холодно. Жильцы жаловались. Вся проблема была в межпанельных швах. Этой зимой мы точно не замерзнем. Управляющая компания делала какие-то работы, но это было малоэффективно. Жители очень рады, что попали в эту программу. Облик дома меняется на глазах, нам очень нравится», - рассказывает старшая по дому.

Применение технологии с утеплением стало возможным благодаря пересмотру предельной стоимости проведения работ на данных домах. Фонд регоператора выступил с такой инициативой, и она была поддержана правительством Челябинской области и губернатором Алексеем Текслером.

Генеральный подрядчик Регоператора - компания ООО «ИМЕКСО» имеет большой опыт работы в различных городах России.

«На данном объекте проводится ремонт фасада с утеплением. Дом утепляется негорючей минеральной фатой. Вообще это комплекс работ, который включает в себя не только утепление стены, это и замена деревянных оконных конструкций на пластиковые, ремонт входных групп, обрамление экранов», - рассказывает заместитель директора генерального подрядчика Искандер Гималетдинов.

«Утепление фасадов новой для региона технологии - первый подобный опыт для нас. Это позволит и экономить людям электроэнергию и у дома будет очень привлекательный внешний вид. Надеемся, что жители оценят работы, им будет тепло и уютно в своих домах», - сказала глава Челябинска Наталья Котова.

Все работы подрядчик планирует завершить до конца строительного сезона.

В администрации города отметили, что для жителей, которые вносят плату за капремонт, финансовая нагрузка не увеличивается и размер минимального взноса не меняется.

Добавим, всего в этом строительном сезоне по новой для региона технологии запланирован ремонт фасада с утеплением на 14 многоквартирных домах, шесть из которых — уже в активной фазе.