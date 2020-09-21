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Значимые инициативы депутатов ЗСО Челябинской области в строительной и жилищной сфере

Общество
Сегодня, 17:17
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Депутаты Законодательного собрания Челябинской области шестого созыва приняли ряд значимых законов и внесли законодательные инициативы в строительной и жилищной сферах, которые позволили изменить жизнь в регионе к лучшему.

Нередко поводом к возникновению законодательных инициатив в строительной политике и жилищно-коммунальном хозяйстве становились обращения жителей.

Так, в 2016 году в связи с многочисленными обращениями южноуральцев были дополнены требования к земельным участкам, которые бесплатно предоставляются гражданам для индивидуального жилищного строительства. Теперь они выбираются с учетом транспортной доступности, обеспечения объектами инженерной инфраструктуры, отсутствия обременений, а также установления необходимости проведения рекультивации и дренажных работ.

В 2017 году была увеличена обязательная норма бесплатного предоставления земельных участков с 10% до 50%. За счет этого большее количество граждан ежегодно получает бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства. 

В 2018 году в регионе была введена альтернативная мера поддержки для семей с тремя и более детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Взамен земельного участка многодетные семьи, по желанию, могут выбрать единовременную социальную выплату на приобретение жилья. Ее сумма составляет 251 тысячу 498 рублей. Средства могут быть направлены на оплату по договору купли-продажи жилого помещения или договору долевого участия в строительстве жилья; на внесение первоначального взноса при получении ипотечного кредита; на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному кредиту.

Земельные участки и социальная выплата предоставляются семьям, в том числе неполным, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, падчериц), а также детей старше 18-ти лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23-х лет. Обязательное требование – проживание на территории Челябинской области не менее пяти лет.

В период действия изменений за получением выплаты обратилось 847 семей. Было удовлетворено 490 заявлений. За все время действия закона Челябинской области: сформирован девять тысяч 521 участок; поставлено на учет граждан — 13 тысяч 992, из них многодетных — 10 тысяч 548; предоставлено пять тысяч 330 земельных участков, из них многодетным семьям – четыре тысячи 68. 

Парламентарии приняли ряд важных поправок в закон о капитальном ремонте. Так, с одного года до двух месяцев сокращен срок вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и о формировании этого фонда на специальном счете. Это позволило собственникам оперативнее решать вопросы по проведению капремонта.

Кроме того, жители региона были освобождены от предоставления справки из БТИ о наличии или отсутствии права собственности на объекты недвижимости при обращении за постановкой на учет в качестве малоимущих и нуждающихся в жилых помещениях. Ранее гражданам приходилось платить за эту справку. Справка предоставляется гражданам на платной основе. Так, размер платы за предоставление справки о наличии права собственности на объект недвижимости был равен одну тысячу 292 рубля. Теперь сведения из БТИ о наличии или отсутствии у граждан права собственности на объекты недвижимости государственные органы и органы местного самоуправления могут запрашивать самостоятельно.

 

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