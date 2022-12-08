Зоосад в челябинских «Горках» получил лицензию на работу с животными

В Челябинске мини-зоопарк в торговом комплексе «Горки», принадлежащий индивидуальному предпринимателю, после устранения ранее выявленных Россельхознадзором нарушений получил лицензию на право работы с животными.

Надзорное ведомство провело обследование зоосада по заявлению соискателя лицензии в октябре текущего года и, выявив ряд нарушений, отказало ИП в выдаче лицензии.

В конце ноября региональный Россельхознадзор провел повторное обследование, убедившись, что сейчас в мини-зоопарке все в порядке: есть изолятор, ведется контроль за гидрохимическими показателями аквариумов для рыб и рептилий, санитарный блок соответствует требованиям, соблюдаются требования по безопасности животных и посетителей.

На основании результатов успешно пройденного обследования первого декабря надзорное ведомство выдало владельцу зоосада соответствующий документ.

«Теперь на территории Челябинской области действуют три организации, имеющих лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных: МБУК «Зоопарк» (Челябинск), ФКП «Российская государственная цирковая компания» (Магнитогорск), МАУ «Парк Металлург» имени Тищенко» (Челябинск, Дом-аквариум)», - сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

Кроме того, в регионе работают пять индивидуальных предпринимателей, которые содержат мелких животных, рептилий, рыб или насекомых.