Челябинская область встречает весну теплом, мокрым снегом и ветром

В предстоящие выходные, 29 февраля и первое марта, в Челябинской области ожидаются плюсовые температуры воздуха в дневные часы, порывистый ветер, местами будет идти мокрый снег и дождь, на отдельных дорогах возможен гололед. В Челябинске – ясная и ветреная погода.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в выходные в Челябинске воздух будет прогреваться до плюс четырех градусов, по области – до плюс пяти градусов.

В ночные часы сохранятся минусовые температуры: в ночь на субботу – до минус трех градусов, в ночь на воскресенье – до минус семи градусов, на понедельник – до минус 6-11 градусов.

Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду, в субботы его порывы будут достигать 18 метров в секунду, в воскресенье – до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в выходные оно существенно не изменится, а в понедельник повысится до 747 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 29 февраля, по народному календарю – Касьян Високос, Касьян Грозный.

Високосные годы считались в народе несчастливыми, поскольку именно на них чаще всего выпадают всевозможные беды: скот падает, дерево засыхает, болезни случаются, раздоры заводятся. На Руси говорили: «Худ приплод в високосный год».

В воскресенье, первого марта, по народному календарю Ярилин день.

Пора было приступать к сельскохозяйственным работам, поэтому в народе говорили: «Поднялся Ярило — берись и мужик за вилы». Ярило был не только богом солнца, но и богом плодородия, а потому беременные женщины в этот день старались погреться на солнышке и набраться сил для вынашивания ребенка. В этот день, если ночью выпал снег, матери отправляли детей размести дорожку до колодца и мостки на пруду или реке. Верили, что это должно принести в дом счастье, а ребятишкам даст здоровья.

В этот день начинались Ярилины хороводы - празднования в честь прихода весны. Однако, скорому теплу радоваться не стоило. В народе говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего».

Именины в этот день: Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Юлиан.