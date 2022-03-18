Днем в выходные в Челябинской области обещают оттепель

В предстоящие выходные, 19 и 20 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, в ночные и утренние часы в отдельных районах туманы. В Челябинске - преимущественно без осадков. В ночь на субботу и воскресенье в отдельных районах сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – минус 17-19 градусов, по области – минус 15-20 градусов, в низинах – минус 21-26 градусов. В ночь на воскресенье – минус 7-12 градусов, в южных районах холоднее – до минус 17 градусов, в низинах мороз еще более крепкий – до минус 22 градусов. В ночь на понедельник – минус 3-8 градусов, в пониженных частых рельефа – до минус 13 градусов.

В дневные часы в выходные воздух в Челябинске будет прогреваться до плюс трех градусов, по области синоптики обещают от минус двух до плюс четырех градусов, лишь в субботу в низинах– до минус семи градусов.

Ветер в ночь на субботу неустойчивый 1-6 метров в секунду, днём западный, юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. В воскресенье ветер усилится до 4-9 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, в ночь на субботу оно повысится до 756 миллиметров ртутного столба, днем понизится до 752 миллиметров ртутного столба. В воскресенье давление упадет до 741 миллиметра ртутного столба, в понедельник – до 733 миллиметров. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 19 марта - Константиновы круги.

На Константина наблюдали за птицами. Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути — и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну. Но тепло, случалось, задерживалось — и об этом извещал дятел. Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.

Именины в этот день: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Федор.

По народному календарю 20 марта – Павел Капельник.

На Руси считалось, что с Павла «весна идет». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень - на дню погод восемь». Тем не менее, тепло неизбежно наступало, снежный покров таял все быстрее. Порой с крыш срывались пласты снега и льда - по народному поверью, это падали на землю грехи тяжкие. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».