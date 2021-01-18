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На Крещение в Челябинской области мороз и снег

Во вторник, 19 января, в Челябинской области ожидается морозная погода, местами пройдет небольшой снег, на западе и юго-западе до умеренного.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 26-28 градусов, по области – минус 23-28 градусов, в горах и низинах – минус 28-33 градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 14-16 градусов. По области – минус 12-17 градусов, на крайнем западе - минус 6-11 градуса.

Ветер западный с переходом на восточный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 6 минут, заход - в 17 часов 4 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 58 минут. Луна растущая.

По народному календарю 19 января – Крещение, Святое Богоявление.

С праздником связано понятие «крещенские морозы» - они всегда отличались особой силой, зато после этого дня погода начинала меняться. Люди говорили о морозах: «Трещи не трещи, а минули водокрещи». В то же время сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых. «Силен мороз на Водокрещи - на хлеба не ропщи», - подмечали крестьяне. Впрочем, хороший урожай предвещали и туман, и снег хлопьями.