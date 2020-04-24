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Пятница в Челябинской области будет дожливой

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 10:35
Автор: 
Олеся Денисова

В пятницу, 24 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди, в горах – с мокрым снегом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс один градус, влажность воздуха 58%, ветер южный 4-8 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 7-9 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, в горных районах – до плюс пяти градусов. Ночью – до минус пяти градусов.

Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 30 минут, заход - в 20 часов 15 минут. Долгота светового дня - 14 часов 45 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Антип Водогон.

Антипа называли Водогоном — поскольку в его день половодье было на самом пике. Люди говорили: «Антип очищает реки ото льда»; «Антип воду распустил», — потому что льдин к этому времени почти не оставалось. Однако бывали годы, когда реки ко дню Антипа даже не вскрывались — это обещало плохой урожай хлеба и неблагополучное лето. Если же вода разливалась широко — следовало ждать плодородного года: «Была бы водица, а хлеб народится».

Наблюдали в этот день и за погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди.

Именины в этот день: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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