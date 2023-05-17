17.05.2023
Масштабное творчество: молодые специалисты ГРЦ Макеева провели выставку стендового моделизма
17.05.2023
Команда ЧЦЗ стала лидером областной Спартакиады по настольному теннису среди предприятий
17.05.2023
Высокопоставленный южноуральский таможенник подозревается в связях с контрабандистами
17.05.2023
Чурилово совершает дорожный рывок
17.05.2023
Главный режиссер Камерного театра в жюри юбилейного фестиваля театров малых городов России
17.05.2023
Эшшольция зацветет около Публичной библиотеки
В Челябинской области 18 мая – тепло и ветрено, местами дожди и грозы
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023