В Челябинской области 18 мая – тепло и ветрено, местами дожди и грозы

В четверг, 18 мая, в Челябинской области ожидается днем теплая и ветреная погода, на юге пройдут местами небольшие дожди, на крайнем юге до умеренных, возможны грозы. Ночью и утром в горах и низинах вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами в восточной половине - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в рогах и низинах заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 16-18 градусов. По области – плюс 14-19 градусов, на крайнем юге прохладнее – до плюс 11 градусов.

Ветер восточный, северо-восточный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров в секунду.

Атмосферное давление на пять единиц выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часов 41 минуту, заход - в 21 час 3 минуты. Долгота светового дня – 16 часов 22 минуты. Луна убывающая. В выходные – новолуние.

По народному календарю 18 мая – Арина Капустница, Арина Рассадница.

На Арину, как и на Марфу, на Руси высаживали рассаду на грядки — главным образом, капусту и огурцы. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины — и желательно в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил. Посадив первый росток капусты, его покрывали большим горшком, а горшок — белой скатертью, чтобы вилки получились такие же большие, белые и тугие. По краям грядки сеяли крапиву, которая должна была отпугнуть нечистую силу и вредных насекомых.

Именины в этот день: Адриан, Ирина (Арина), Яков.