В Челябинской области в 29 мая - аномальная жара и местами грозы

В понедельник, 29 мая, в Челябинской области сохранится аномально-жаркая погода при практически полном отсутствии ветра, в отдельных районах среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов и более. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Атмосферное давление повышенное.

На всей территории - высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске температура воздуха была уже 22 градуса, влажность воздуха 50%, Ветра нет.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 31-33 градусов, по области – плюс 29-34 градусов.

Ветер южный, юго-западный ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными проблемами.

Атмосферное давление выше нормы на две единицы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 29 минут, заход - в 21 час 16 минут. Долгота светового дня - 16 часов 48 минут. Луна растущая.

По народному календарю 29 мая Федор Житник.В народе Федора прозвали Житником, поскольку его праздник считался последним днем, подходящим для посева яровых. Так и говорили: «У Житника забота — ячменное поле заборонить». На стол в честь дня Федора подавали кашу — манную, ячневую, гречневую или пшенную. На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более что черемуха — главная предвестница холодных утренников - к этому времени уже отцветала.

Именины в этот день: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.