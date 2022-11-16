В Челябинской области в ночь на четверг подморозит, днем – чуть теплее и без осадков

В четверг, 17 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, в отдельных районах туманы, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью местами прогнозируют мороз до минус 28 градусов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 21-23 градуса, по области – минус 18-23 градуса, в низинах – до минус 28 градусов, на юге – минус 11-16 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 10-12 градусов. По области – минус 10-15 градусов, в южных районах теплее – до минус пяти градусов.

Ветер неустойчивый и слабый.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 30 минут, заход - в 16 часов 47 минут. Долгота светового дня - 8 часов 17 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 17 ноября – Ерема - сиди дома.

Считалось также, что злые духи на Ерему стараются сами проникнуть в избу, чтобы утащить раскаленного угля из печи. Поэтому было принято в этот день не давать огня никому из соседей, чтобы из дома не ушло счастье. Более того, домашние просили: «Светец, крепко держи лучину, чтобы ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила».

Именины в этот день: Александр, Евгения, Ерема, Иван, Илья, Николай, Порфирий, Симон, Степан.