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В Челябинской области в субботу – тепло, в воскресенье - похолодает

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 16:44
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Автор: 
Любовь Юрина

В предстоящие выходные, 19 и 20 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу – преимущественно без осадков, в воскресенье прогнозируется похолодание, небольшие дожди, местами до умеренных.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в субботу синоптики обещают плюс 16-21 градусов. В воскресенье будет прохладнее – плюс 9-14 градусов, в понедельник температура воздуха продолжит снижаться. Ночью – плюс 2-9 градусов.

Ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 18-20 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 741 миллиметр ртутного столба. В субботу оно понизится до 733 миллиметров ртутного столба, в воскресенье продолжит падать и достигнет 722 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

В субботу, 19 сентября, по народному календарю Михайлов день.

В этот день обращали внимание на погоду. Начинались первые морозы. «Михаил заморозком прихватил», - говорили люди. Если после Михайловских морозов на деревьях появлялся иней, нужно было ждать обильного снега зимой. Наблюдали, как падают листья с осины: если «лицом» вверх — к студеной зиме, если «изнанкой» — к теплой.

Именины в этот день: Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

В воскресенье, 20 сентября, – Луков день.

В народе лук пользовался большим уважением как крайне полезное растение. Его использовали как лечебное и профилактическое средство при простудных заболеваниях, прикладывали его к нарывам и опухолям.

По луку судили и о погоде на приближающуюся зиму. Обилие шелухи на луковицах предвещало сильные морозы.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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