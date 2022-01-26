В четверг в Челябинской области местами небольшой снег

В четверг, 27 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, на крайнем западе до умеренного, в отдельных районах изморозь. В Челябинске – без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью – минус 17-19 градусов, по области – минус 15-20 градусов, при прояснении – до минус 25 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 6-8 градусов. По области – минус 3-8 градусов, в горах и низинах – до минус 13 градусов.

Ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 51 минуту, заход - в 17 часов 23 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 28 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Нина – обряды скотины.

Выходя на улицу, подмечали приметы. Если деревья покрывались инеем - это предвещало тепло, а вот белые облака сулили стужу. Если в морозный день шел снег - ждали потепления, а если на закате появлялся столб солнечного света - наоборот, готовились к морозам. Считалось, что раннее пение петухов обещает тепло, а карканье вороны поутру - метель.

Именины в этот день: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Исаакий, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Прокл, Савва, Сергей, Степан,