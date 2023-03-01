В четверг в Челябинской области – местами небольшой снег и метели

В четверг, второго марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метели. В Челябинске днем - без существенных осадков. Атмосферное давление значительно ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске - минус 11-13 градусов, по области – минус 9-14 градусов, при прояснении – до минус 17 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 3-5 градусов, по области – минус 3-8 градусов.

Ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы ночью до 15 метров в секунду, днем до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 724 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 723 миллиметров ртутного столба, что на 19 единиц меньше нормы. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взошло в 7 часов 42 минуты, заход - в 18 часов 31 минуту. Долгота светового дня - 10 часов 49 минут. Луна растущая.

По народному календарю второго марта – День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы.

На Федора и Мариамну подмечали: какова погода в этот день, такова она будет и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь — обилие хлеба и льна.

Именины в этот день: Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор.